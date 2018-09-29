Митрополит всей Америки: решение по автокефалии на Украине должен принимать синаксис

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Разрешение кризисной ситуации на Украине, связанной с возможным предоставлением автокефалии, возможно только путем созыва синаксиса Поместных Православных церквей, говорится в архипастырском послании митрополита всей Америки и Канады Тихона, опубликованного на сайте Московской патриархии.

"Священный Архиерейский Синод Православной церкви в Америке… призывает все Поместные Православные церкви предпринять усилия для разрешения сложившейся на Украине кризисной ситуации посредством созыва Всеправославного синаксиса или посредством подобного ему соборного процесса, в рамках которого может быть найдено подлинное решение данной проблемы. Мы готовы к участию в братских обсуждениях и рассмотрим сложившуюся ситуацию на нашей осенней сессии", - говорится в тексте обращения.

Обращаясь к духовенству, монашествующим и всем верующим православной церкви в Америке митрополит Тихон призвал "оказать поддержку митрополиту Онуфрию и всем иерархам, священнослужителям, монашествующим и мирянам канонической Украинской православной церкви и вознести за них горячие молитвы".

"Мы понимаем, какую боль и травму наносит православному народу церковный раскол, уменьшающий значение православного свидетельства и проповеди Евангелия в обществе. Боль и травма - это раны, от которых православные верующие на Украине страдают уже несколько десятилетий. Раскол, разделение и взаимный антагонизм - не только канонические проблемы. Они представляют собой пастырские и духовные вызовы, для ответа на которые требуется целительная сила Христа и христианской веры", - подчеркнул предстоятель православной церкви в Америке.

Он добавил, что Священный Синод Православной церкви в Америке был проинформирован об инициативах Вселенского патриарха Варфоломея, направленных на поиск возможных путей урегулирования сложившейся ситуации. Синод также отметил предварительную различную реакцию других православных церквей.

Ситуация на Украине

Ранее в интервью ТАСС пресс-секретарь патриарха сообщил, что свою поддержку каноническому православию на Украине ранее выражали патриархи Сербский, Александрийский, Иерусалимский, а также предстоятели Польской церкви и церкви Чешских земель и Словакии, представители Элладской церкви и игумен афонского монастыря Святого Павла архимандрит Парфений. Священный Синод Православной церкви в Америке призвал "отреагировать на нынешний кризис на Украине путем созыва Всеправославного синаксиса".

7 сентября Константинопольский патриархат "в рамках подготовки к предоставлению автокефалии православной церкви на Украине" назначил своих экзархов, то есть посланников, в Киев, который является канонической территорией Московского патриархата. Священный Синод Русской православной церкви в ответ заявил, что действия Константинопольской церкви "являются грубейшим попранием церковных канонов", а затем приостановил поминовение Русской православной церковью патриарха Варфоломея за богослужением и сослужение с иерархами Константинопольского патриархата. Это не означало полного разрыва канонического общения и православные прихожане по-прежнему могли причащаться в храмах Константинопольской церкви.