Запуск регулярных круизов между курортами стран Черноморского бассейна намечен на июнь

СОЧИ, 29 сентября. /ТАСС/. Запуск регулярного круизного сообщения между курортными городами стран Черноморского бассейна намечен на 1 июня 2019 года. Об этом сообщил в субботу ТАСС глава города Сочи Анатолий Пахомов по итогам встречи с делегациями черноморских городов Турции и болгарского курорта Варна.

"Регулярное круизное сообщение между курортными городами стран Черноморского бассейна мы планируем запустить 1 июня 2019 года. Сегодня мы договорились с главами турецких городов и Варны о возможном запуске международных круизных перевозок", - сказал Пахомов.

Он подчеркнул, что основной темой обсуждения на встрече стал запуск регулярного круизного сообщения между курортными городами стран Черноморского бассейна и разработка сопутствующих туристических продуктов. "Мы создали сейчас две рабочие группы. Одна <...> - туроператоров России, Турции, Болгарии и, скорее всего, к нам подключатся еще туроператоры Грузии <...> Вторая рабочая группа - <...> руководителей морских портов, прежде всего, это <...> Стамбул и Сочи, другие города Турции и Болгарии подключатся", - рассказал журналистам мэр Сочи.

По словам мэра Сочи, по итогам встречи достигнута договоренность о подписании соответствующего соглашения между курортными городами стран Черноморского бассейна в Стамбуле. "Договорились мы о том, что встречу, как только будут готовы выводы рабочих групп, мы проведем в Стамбуле <...> Мы обязательно его [соглашение] подпишем, но его надо доработать, конкретизировать", - отметил Пахомов.

Генеральный секретарь Парламентской ассамблеи Черноморского экономического сотрудничества (ПАЧЭС) Асаф Гаджиев, который принимал участие в совещании, отметил, что встреча раскрыла большой потенциал в области туризма в регионе. "Я думаю, что в ближайшее время будет подготовлен и подписан документ, который будет учитывать пожелания, высказанные как российской стороной, так и турецкой, и болгарской. Самое главное, что было понимание и желание работать", - заявил журналистам Гаджиев.

В пресс-службе мэрии напомнили, что в Сочи для реализации этого проекта для запуска регулярного круизного сообщения имеется вся необходимая инфраструктура.

"К Олимпийским играм 2014 года на базе Сочинского морского порта был создан международный центр пассажирских и круизных перевозок, построены восемь морских терминалов и яхтенная марина. В настоящий момент морской порт Сочи способен одновременно принять два океанских лайнера длинной до 300 метров, паром длинной до 240 метров и до 200 яхт. Использование этой инфраструктуры позволит дать дополнительный толчок развитию туризма не только в России, но и других странах Черноморского региона", - уточнил журналистам представитель пресс-службы мэрии Сочи.