Поправки об обязательном использовании видеорегистраторов в колониях внесут в Госдуму

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Депутат Госдумы Сергей Шаргунов на следующей неделе планирует внести на рассмотрение нижней палаты поправки в закон "Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы", предусматривающие обязательное использование видеорегистраторов в колониях. Об этом сам депутат сообщил в субботу ТАСС.

"Сейчас закон гласит, что видеорегистратор используется сотрудниками уголовно-исполнительной системы "при наличии возможности". Я считаю, что это нужно изменить на "обязательное использование видеорегистратора". Соответствующие изменения я планирую внести в Госдуму на следующей неделе. Моя поправка основана, в том числе, и на верных замечаниях Генпрокуратуры о совершенствовании данного закона", - сказал он.

Ранее сообщалось, что в четверг Шаргунов опубликовал в своем блоге выдержки из письма заключенных, содержащихся в лечебно-исправительном учреждении №10 города Омска, в котором они сообщают о пытках и унижениях за малейшие провинности. После этого прокуратура в регионе начала проверку опубликованной в СМИ информации.

После публикации этим летом на сайте "Новой газеты" о пытках в колонии №1 Ярославля и обнародования видеозаписи с избиениями заключенных в разных регионах РФ начали выявляться данные об аналогичных ситуациях в других исправительных учреждениях.