{{key | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

МИД Австрии: приезд Путина на свадьбу Кнайсль впечатлил многих участников ГА ООН

Российский лидер посетил в августе церемонию бракосочетания австрийского министра иностранных дел по пути на переговоры с канцлером ФРГ Ангелой Меркель в Берлине

ВЕНА, 29 сентября. /ТАСС/. Многие делегаты на Генеральной Ассамблее ООН в Нью-Йорке во время встречи с министром иностранных дел Австрии Карин Кнайсль в штаб-квартире всемирной организации поздравили ее с состоявшейся свадьбой и были впечатлены тем, что церемонию бракосочетания посещал президент России Владимир Путин. Об этом сообщило в субботу Австрийское агентство печати со ссылкой на официального представителя МИД страны Томаса Шнёлля.

На эту тему

"Было много поздравлений с прошедшим бракосочетанием и многие собеседники были впечатлены участием главы российского государства [в свадьбе в Австрии]", - отметил представитель МИД.

18 августа Владимир Путин посетил церемонию бракосочетания Карин Кнайсль и финансиста Вольфганга Майлингера в австрийской земле Штирия по пути на переговоры с канцлером ФРГ Ангелой Меркель в Берлине. Президент России подарил молодоженам картину, масловыжималку и тульский самовар, а также привез с собой Кубанский казачий хор.

Теги
Меркель, АнгелаПутин, Владимир ВладимировичАвстрияГерманияРоссия
Военным парадом и концертом отметят 25-летие независимости Абхазии
В этот день в 1993 году территория республики была освобождена от грузинских войск
Читать полностью