МИД Австрии: приезд Путина на свадьбу Кнайсль впечатлил многих участников ГА ООН

ВЕНА, 29 сентября. /ТАСС/. Многие делегаты на Генеральной Ассамблее ООН в Нью-Йорке во время встречи с министром иностранных дел Австрии Карин Кнайсль в штаб-квартире всемирной организации поздравили ее с состоявшейся свадьбой и были впечатлены тем, что церемонию бракосочетания посещал президент России Владимир Путин. Об этом сообщило в субботу Австрийское агентство печати со ссылкой на официального представителя МИД страны Томаса Шнёлля.

"Было много поздравлений с прошедшим бракосочетанием и многие собеседники были впечатлены участием главы российского государства [в свадьбе в Австрии]", - отметил представитель МИД.

18 августа Владимир Путин посетил церемонию бракосочетания Карин Кнайсль и финансиста Вольфганга Майлингера в австрийской земле Штирия по пути на переговоры с канцлером ФРГ Ангелой Меркель в Берлине. Президент России подарил молодоженам картину, масловыжималку и тульский самовар, а также привез с собой Кубанский казачий хор.