Туркмения призвала ООН запустить спецпрограмму по сохранению Аральского моря

ООН, 30 сентября. /ТАСС/. Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов призвал государства - члены ООН поддержать инициативу создания специальной программы ООН для бассейна Аральского моря. Об этом президент заявил в субботу, выступая с трибуны 73-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

"Мы приступили к реализации инициативы Туркменистана о разработке специальной программы ООН для бассейна Аральского моря и выделения аральской проблематики в отдельное направление деятельности Организации. Призываю государства - члены ООН поддержать наше предложение", - заявил Бердымухамедов. "Хорошей основой для этого является принятая консенсусом 18 апреля этого года резолюция Генеральной Ассамблеи ООН по сотрудничеству между ООН и Международным фондом спасения Арала", - добавил он.

"Очевидно, что сохранение Аральского моря уже давно не может рассматриваться как внутренняя, региональная проблема: для ее успешного решения требуется помощь мирового сообщества, новый международный подход и деятельное, системное участие ООН в данной работе", - отметил президент.

Ранее Бердымухамедов призвал лидеров стран Центральной Азии поддержать программу по активизации сотрудничества между Международным фондом спасения Арала МФСА и ООН.