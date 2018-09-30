В Болгарии прошли массовые спортивные состязания

СОФИЯ, 30 сентября. /Корр. ТАСС Игорь Ленкин/. Тысячи любителей здорового образа жизни собрала в Софии серия массовых состязаний, проводившихся в рамках Европейской недели спорта.

"Очень важно заниматься спортом, много двигаться, быть активными и на работе, и дома", - подчеркнул один из организаторов спортивного праздника, заместитель министра по делам молодежи и спорта Стоян Андонов, приветствуя участников массовых соревнований.

Гости мероприятия наблюдали, а потом и сами участвовали в тренировках по легкой атлетике, баскетболу, боксу, фехтованию, тхэквондо, футболу и другим видам спорта. Сотни детей записались в спортивные секции.

Самый большой зрительский интерес вызвали соревнования "для дерзких мечтателей и авантюристов". Именно такой слоган выбрали организаторы состязаний на безмоторных повозках - самодельных трех- и четырехколесных транспортных средствах. Конструкторы "превратили" их в космические корабли, кареты скорой помощи, школьные парты, паровозы, самолеты, пианино и даже гробы.

На улице Черный врых, где в воскресенье прошли эти соревнования, собрались десятки тысяч человек. Больше всего зрителям понравился надувной автомобиль, он провез своего хозяина рекордные 10 м.

Состязания безмоторных повозок впервые были проведены в Бельгии в 2000 году и с той поры пользуются интересом в разных странах.