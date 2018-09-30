Ростуризм призвал россиян избегать сейсмически опасных районов в Индонезии

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Федеральное агентство по туризму (Ростуризм) порекомендовало туристам, которые планируют поездки по территории Индонезии, учитывать сообщения местных властей и не посещать районы с неблагоприятной сейсмической обстановкой. Об этом сообщается в воскресенье на сайте ведомства.

"Ростуризм рекомендует российским туристам, планирующим поездки по территории Индонезии, внимательно следить за сообщениями местных властей и избегать посещения районов с неблагоприятной сейсмической обстановкой", - говорится в сообщении.

В Ростуризме подчеркнули, что россияне практически не посещают остров Сулавеси, где сильное землетрясение и цунами привели к гибели 832 человек. Отмечается также, что Ростуризм находится на связи с Ситуационно-кризисным центром МИД России и следит за ситуацией.

Землетрясение магнитудой 7,4 произошло в провинции Центральный Сулавеси в пятницу, в течение почти двух суток было зафиксировано около 170 повторных толчков. Сильные подземные толчки стали причиной возникновения цунами, высота волн во время которого составляла 3-5 м.

По последним данным национального Агентства по предотвращению стихийных бедствий, в провинции Центральный Сулавеси в результате стихии погибли 832 человека, более 540 получили ранения.

По данным посольства РФ в Индонезии, информации о пребывании россиян в районах, пострадавших от землетрясения, не поступало.