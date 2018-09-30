Идлибскую зону деэскалации за сутки покинули 549 человек

ТАСС, 30 сентября. Более 500 человек покинули за сутки идлибскую зону деэскалации. Об этом в воскресенье сообщил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-лейтенант Владимир Савченко.

"За прошедшие сутки через гуманитарный коридор Абу-эд-Духур идлибскую зону деэскалации покинули 549 человек, из них 151 ребенок. Оказана медицинская помощь 261 сирийцу (в том числе 76 детям)", - сказал он.

Он отметил, что несмотря на установленный режим прекращения боевых действий, "продолжаются нарушения со стороны незаконных вооруженных формирований, действующих в идлибской зоне деэскалации". За прошедшие сутки были зафиксированы обстрелы населенных пунктов Икко (трижды), Джубб-эз-Заур (дважды), Арифат, Сафкун, а также позиции правительственных войск в районе гор Джебель-каструн и Нова в провинции Латакия. Помимо этого, обстрелам подверглись районы Маканис-эд-Дувайри города Алеппо (дважды). В результате обстрела населенного пункта Икко один военнослужащий правительственных войск САР и один мирный житель получили ранения.

Представители российского Центра по примирению враждующих сторон провели две гуманитарных акции. В населенном пункте Сальхиях провинции Дэйр-эз-Зор в ходе акции было выдано 450 продовольственных наборов общим весом 1,95 т, в населенном пункте Суран провинции Алеппо было выдано 450 продовольственных наборов общим весом 1,95 т, а также организована раздача 1 т свежего хлеба. 15 семьям погибших военнослужащих САР была оказана адресная благотворительная помощь, им были выданы продовольственные и гигиенические наборы.