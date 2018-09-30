В Абхазии завершилось празднование Дня независимости

В Олимпийском парке Сочи открылся первый светомузыкальный фонтан с огненным шоу

Гости курорта смогут смотреть шоу ежедневно с 19:00 до 22:00 мск, сообщил глава города Сочи Анатолий Пахомов

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