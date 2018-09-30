В Абхазии завершилось празднование Дня независимости

СУХУМ, 30 сентября. /ТАСС/. Театрализованным представлением и салютом в Абхазии завершились торжества по случаю 25-летия Дня победы и независимости.
В войне с Грузией (1992-1993), длившейся 413 дней, со стороны Абхазии участвовало 12 тыс. человек, около 3 тыс. бойцов и мирных жителей погибли, более 5 тыс. получили ранения, более 100 числятся пропавшими без вести.
"Тысячи людей пришли на сухумский стадион "Динамо", чтобы посмотреть художественно-театральную постановку на тему войны и мира. Театрально-хореографическая композиция, с которой началось представление, олицетворяла мирную жизнь, в которую ворвалась война, а коллективы из дружественных республик символизировали добровольческое движение, пришедшее на помощь народу Абхазии во время войны", - сказала ТАСС министр культуры и охраны историко-культурного наследия Абхазии Эльвира Арсалия.
В концерте приняли участие Государственный академический ансамбль им. Игоря Моисеева, академические ансамбли народного танца Адыгеи и Кабардино-Балкарии "Нальмэс" и "Кабардинка", ансамбль песни и танца Южной Осетии "Симд", танцевальный коллектив представителей кавказских народов, проживающих в Иордании, театр танца Карачаево-Черкесии.
Театрализованное представление завершилось премьерой песни "Абхазия моя", которую исполнила народная артистка России и Абхазии Хибла Герзмава. Ранее она сообщила журналистам, что песня написана российским композитором Максимом Фадеевым на слова Ирины Секачевой. "Я приехала сюда специально, чтобы побыть со своим народом и поздравить с очень красивой датой. Песня "Абхазия моя" очень патриотическая, для меня она как гимн мира и светлого будущего", - сказала она.