МЧС начинает Всероссийскую тренировку по гражданской обороне

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. МЧС России начинает трехдневную Всероссийскую тренировку по гражданской обороне. По замыслу учений, "на фоне обострения внешнеполитической обстановки будут отработаны действия по устойчивой работе систем жизнеобеспечения", сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС РФ.
Старт мероприятию будет дан 1 октября в 10:00 мск во время всероссийского селекторного совещания, которое пройдет под руководством главы МЧС РФ Евгения Зиничева. "По легенде учений, произойдет обострение внешнеполитической обстановки, и силам гражданской обороны предстоит отработать мероприятия по повышению устойчивого функционирования экономики и систем жизнеобеспечения", - сказал представитель министерства.
В МЧС пояснили, что замыслом тренировки, которая пройдет в три этапа, предусмотрена отработка практических действий в условных зонах возникновения крупномасштабных ЧС и аварий, развертывание воздушных и подвижных пунктов управления, эвакуация населения в безопасные районы.
"На первых двух этапах (1-2 октября) в регионах будут отрабатываться вопросы оповещения и сбора руководящего состава и специалистов по гражданской обороне, развертывания систем управления на федеральном, региональном и муниципальном уровнях", - сообщили в МЧС. На третьем этапе в каждом федеральном округе запланирована отработка практических действий.
Тренировка пройдет до 3 октября и завершится в канун Дня гражданской обороны, который отмечается 4 октября. "В тренировке примут участие представители федеральных органов исполнительной власти и органов исполнительной власти всех регионов, а также подразделения МЧС России", - заключили в министерстве.