В Великобритании появилась статуя разъяренного Трампа и героини повести Роальда Даля

В произведении писателя одаренная девочка Матильда Уормвуд вместе с друзьями бросает вызов миру безразличных и деспотичных взрослых - в первую очередь мисс Транчбулл - школьной директрисе с замашками диктатора. Согласно опросу, который провела компания, управляющая правами на книги и персонажей Даля, сегодня Матильда, которой в 2018 году было бы 35 лет, скорее всего, тем или иным образом противостояла бы нынешнему президенту США. Об этом заявили 42% участников опроса, результат которого и определил внешний вид монумента, установленного рядом с домом-музеем писателя.

ЛОНДОН, 1 октября. /ТАСС/. Скульптурная композиция, изображающая разгневанного президента США Дональда Трампа, который грозно нависает над невозмутимой пятилетней девочкой, появилась в английской деревне Грейт-Миссенден, где долгие годы жил и работал британский писатель Роальд Даль (1916-1990). Как сообщает агентство Press Association , запланированное на понедельник открытие монумента приурочено к 30-летию со дня публикации книги Даля - повести "Матильда".

Массивная статуя Трампа стоит рядом с Матильдой, которая упирает руки в бока. Президент США наклоняется к ней с гневным выражением лица. Сама же Матильда, изображенная скульптором в нарочито нереалистичной, "мультяшной" манере, встречает его смелой и невозмутимой ухмылкой. Сюжет композиции во многом повторяет замысел скульптора Кристен Визбал, которая 8 марта 2017 года самовольно установила в Нью-Йорке бронзовую статую "Бесстрашная девочка" напротив знаменитого изваяния "Атакующий бык".

"Пример Матильды показывает, что каждый человек, каким бы маленьким и бессильным он себя ни ощущал, может победить тех, кто в его жизни играет роль мисс Транчбулл. Кажется, что сегодня эта мысль более значима, чем 30 лет назад", - заявила представительница The Roald Dahl Story Company Берни Холл.

Роальд Даль, родившийся в семье выходцев из Норвегии, известен в Великобритании и далеко за ее пределами благодаря своим книгам для детей и снятым по ним фильмам, отличающимся изрядной долей черного юмора. Помимо опубликованной в 1988 году "Матильды", он написал повести "Чарли и шоколадная фабрика" и "БДВ, или большой добрый великан", последние экранизации которых вышли на большие экраны в 2005 и 2016 годах, соответственно. Фильм "Матильда" (Matilda, 1996), который снял и роль в котором исполнил комик Дэнни Де Вито, в Великобритании и США считается классикой детского кино. Мюзикл "Матильда" c 2011 года идет в театрах Вест-Энда и Бродвея и удостоился семи престижных премий Лоренса Оливье.