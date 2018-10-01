Глава Забайкалья: край должен получить те же преференции, что и регионы Дальнего Востока

ЧИТА, 1 октября. /ТАСС/. Забайкалье должно получить такие же преференции, как и регионы Дальнего Востока. При этом речь о переходе субъекта в Дальневосточный федеральный округ (ДФО) не идет, сообщила ТАСС губернатор Забайкальского края Наталья Жданова.

В конце сентября вице-премьер, полпред президента в ДФО Юрий Трутнев сообщил журналистам, что передал премьер-министру Дмитрию Медведеву доклад о включении нескольких байкальских регионов в программы развития Дальнего Востока.

"Речь не идет о территориальном присоединении к Дальневосточному федеральному округу. Для нас важно, чтобы социально-экономическое развитие Забайкальского края курировали, в том числе, в министерстве РФ по развитию Дальнего Востока, чтобы на регион в полной мере распространялось действие программы и институтов развития Дальнего Востока, такие же преференции, как субъектам ДФО", - сказала Жданова.

По ее словам, сейчас участие Забайкальского края в программе социально-экономического развития Дальнего Востока и Байкальского региона носит "скорее номинальный характер": в рамках этой госпрограммы регион может участвовать только в одной подпрограмме, в которой не предусмотрены ассигнования из федерального бюджета. "Для сравнения: на аналогичную подпрограмму, касающуюся инвестпроектов Дальневосточного федерального округа, будет выделено 121,2 млрд рублей - они пойдут на поддержание 43 инвестиционных проектов на территории Дальнего Востока", - отметила губернатор.

Глава Забайкалья добавила, что вопросы включения Забайкальского края в программу развития Байкальского региона и Дальнего Востока, а также плодотворного взаимодействия с Минвостокразвития обсуждались в марте на встрече со спикером Совета Федерации Валентиной Матвиенко.