Путин поздравил Сухопутные войска с профессиональным праздником

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин направил поздравление личному составу и ветеранам Сухопутных войск РФ с 468-летием со дня образования этого вида Вооруженных сил. В поздравительной телеграмме, размещенной в понедельник на сайте Кремля, глава государства подчеркнул, что Сухопутные войска играют ключевую роль в защите национальных интересов страны.

"На протяжении всей своей истории Сухопутные войска играли ключевую роль в обеспечении обороноспособности и защите национальных интересов страны. Героизм, отвага и мужество многих поколений солдат и офицеров навсегда останутся в памяти нашего народа, в ратной летописи Отечества", - говорится в сообщении.

Путин подчеркнул, что личный состав Сухопутных войск бережно хранит боевые и патриотические традиции, а также демонстрирует отличную выучку и верность воинскому долгу. "Достойно решает поставленные задачи - на благо России", - добавил глава государства.

Сухопутным войскам в 2018 году исполняется 468 лет. История праздника начинается с момента создания первого постоянного войска - стрелецких полков и издания соответствующего Указа (Приговора) Царя Всея Руси Ивана Грозного. Эта памятная дата установлена в соответствии с указом президента РФ от 31 мая 2006 года.