АТОР: рост числа регионов РФ с упрощенным въездом приведет к увеличению турпотока на 10%

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Увеличение количества регионов РФ, где действует упрощенный визовый режим для иностранных туристов, приведет к росту турпотока минимум на 10%. Такую оценку озвучил ТАСС вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Дмитрий Горин.

Ранее в Минэкономразвития РФ сообщили, что одной из мер, существенно влияющих на рост экспорта туристических услуг, может стать план либерализации на паритетной основе визового режима с целевыми странами при посещении России иностранными гражданами в туристских, медицинских, образовательных, деловых, гуманитарных и спортивных целях.

"Сейчас те, кто получают электронную визу для путешествия на Дальний Восток, получают ее за 4 дня, (она выдается бесплатно), действует 30 дней и позволяет находиться без визы на территории российского региона, в который въехал турист, в течение восьми дней. В Калининграде такой механизм начнет действовать с июля 2019 г. Мы выступаем за увеличение регионов, где возможен такой въезд", - заявил Горин в беседе с ТАСС.

По его словам, в любом случае упрощение визового режима всегда ведет к увеличению количества туристов.

"Рост турпотока в регионы с упрощенным въездным режимом будет от 10% и более. Более того, в отношении отдельных долгосрочных туров, набирающих популярность, например, таких, как поездка по Транссибу или путешествие на Байкал, срок безвизового пребывания можно увеличить и до 14 дней", - добавил эксперт.

Он отметил, что с учетом развития возможностей России в гостиничной инфраструктуре, транспортной доступности вырастет количество туристов, выбирающих страну для путешествий.