Глава МЧС поручил принять дополнительные меры по готовности объектов ЖКХ к зиме

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Глава МЧС Евгений Зиничев дал старт Всероссийской тренировке по гражданской обороне, в ходе которой поручил принять дополнительные меры по готовности объектов жилищно-коммунального хозяйства к зиме.

"Для снижения рисков возникновения чрезвычайных ситуаций в зимний период [поручаю] отработать вопросы готовности объектов ЖКХ и создания топливно-энергетических ресурсов в районах Крайнего Севера", - сказал он в ходе селекторного совещания.

Зиничев также потребовал от всех руководителей на местах "принять исчерпывающие меры и обеспечить готовность сил к реагированию".

Глава МЧС отметил необходимость своевременно предупреждать граждан о возможных опасностях и угрозах и оказывать в случае необходимости помощь и поддержку.

Всероссийская тренировка по гражданской обороне (ГО) будет проводиться с 1 по 3 октября. По замыслу учений, на фоне обострения внешнеполитической обстановки отрабатываются действия по устойчивой работе систем жизнеобеспечения, маскировке объектов экономики, эвакуации населения в безопасные районы, а также проверяется готовность систем связи и оповещения.

"В соответствии с поручением правительства с 1 по 3 октября мы проводим общероссийскую штабную тренировку по гражданской обороне, в ходе которой совместно с органами власти всех уровней должны быть отработаны вопросы подготовки населения в области ГО, готовности пунктов управления ГО, укомплектованности и готовности пунктов временного размещения, городков жизнеобеспечения и систем связи и оповещения", - сказал Зиничев.

О тренировке

Как сообщили ранее в пресс-службе МЧС, замыслом тренировки, которая пройдет в три этапа, предусмотрена отработка практических действий в условных зонах возникновения крупномасштабных ЧС и аварий, развертывание воздушных и подвижных пунктов управления, эвакуация населения в безопасные районы.

Тренировка завершится 3 октября, в канун Дня гражданской обороны, который отмечается 4 октября. В тренировке принимают участие представители федеральных органов исполнительной власти и органов исполнительной власти всех регионов, а также подразделения МЧС России.