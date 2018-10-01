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Стало известно имя новой "Мисс Украина - 2018"

Вместо дисквалифицированной Вероники Дидусенко титул получила Леонила Гузь

КИЕВ, 1 октября. /ТАСС/. Парикмахер-стилист Леонила Гузь стала новой "Мисс Украина - 2018" вместо дисквалифицированной Вероники Дидусенко, которая вопреки правилам конкурса скрыла факт замужества и наличие ребенка.

19-летняя Леонила родом из Херсонской области. Получила специальность парикмахера, окончив техникум в Киеве. Ее рост 173 см, параметры: 83 - 59 - 83. Девушка утверждает, что замужем не была и детей у нее нет. Теперь Гузь представит Украину на конкурсе "Мисс мира" в Китае.

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Как пишет издание "Страна", лишь после трансляции записи с награждением Дидусенко в жюри решили публично назвать имя новой победительницы. Корона новой обладательнице титула "Мисс Украина - 2018" была вручена в ночь на понедельник во время прямого эфира в студии "1+1".

Издание отмечает, что Леонила Гузь во время конкурса жила в одной комнате с дисквалифицированной Вероникой Дидусенко. 

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