Стало известно имя новой "Мисс Украина - 2018"

19-летняя Леонила родом из Херсонской области. Получила специальность парикмахера, окончив техникум в Киеве. Ее рост 173 см, параметры: 83 - 59 - 83. Девушка утверждает, что замужем не была и детей у нее нет. Теперь Гузь представит Украину на конкурсе "Мисс мира" в Китае.

Как пишет издание "Страна", лишь после трансляции записи с награждением Дидусенко в жюри решили публично назвать имя новой победительницы. Корона новой обладательнице титула "Мисс Украина - 2018" была вручена в ночь на понедельник во время прямого эфира в студии "1+1".

Издание отмечает, что Леонила Гузь во время конкурса жила в одной комнате с дисквалифицированной Вероникой Дидусенко.