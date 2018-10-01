Одному из самолетов "Аэрофлота" присвоят имя Иосифа Кобзона

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Один из самолетов авиакомпании "Аэрофлот" будет носить имя народного артиста СССР Иосифа Кобзона. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба перевозчика.

"Аэрофлот присвоит одному из своих новых самолетов имя Иосифа Кобзона <...> Имя "Иосиф Кобзон" будет носить среднемагистральный лайнер Boeing 737-800 с бортовым номером VQ-BHU. Он запланирован к поставке "Аэрофлоту" в декабре этого года и будет сразу же введен в эксплуатацию", - говорится в сообщении. Отмечается, что самолет будет использоваться как на внутрироссийских, так и международных линиях авиакомпании.

При утверждении решения присвоить одному из самолетов имя Кобзона компания приняла во внимание выдающийся вклад певца в российскую культуру, сообщает компания. Кроме того, певца связывали дружеские отношения с "Аэрофлотом".

"Иосиф Кобзон был не только частым пассажиром "Аэрофлота", но и поддерживал дружеские отношения с авиакомпанией, оказывал ей поддержку и посвящал свое творчество, был знаком с рядом пилотов и представителей других авиационных профессий, - говорится в сообщении компании. - С учетом этих давних и крепких связей, особых заслуг перед российским национальным авиаперевозчиком Иосифу Кобзону в 2016 году в виде исключения было присвоено почетное звание "Отличник Аэрофлота", которое по статуту дается лучшим работникам компании с длительным стажем работы и высокими профессиональными достижениями".

Гендиректор авиакомпании Виталий Савельев назвал Кобзона великим певцом и незаурядным человеком, которого "Аэрофлот" может с полным основанием назвать своим другом. "На его песнях воспитана вся наша страна, в том числе несколько поколений советских и российских авиаторов", - приводятся в релизе слова Савельева.

Народный артист СССР и депутат Госдумы Иосиф Кобзон умер 30 августа в возрасте 80 лет после продолжительной болезни. Он похоронен на Востряковском кладбище Москвы.