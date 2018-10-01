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Центры "серебряного" волонтерства откроют в 15 регионах РФ до конца года

Эти центры будут направлены на решение экологических проблем, а также заниматься вопросами культуры

УФА, 1 октября. /ТАСС/. Центры "серебряного" волонтерства откроются в 15 регионах России до конца 2018 года, сообщила исполнительный директор фонда "Память поколений" Екатерина Круглова.

"До конца 2018 года мы (Ассоциация волонтерских центров РФ и фонд "Память поколений" при поддержке Минтруда РФ - прим. ТАСС) открываем в 15 регионах центры "серебряного" добровольчества. Эти центры будут направлены в том числе на решение экологических проблем, будут заниматься вопросами культуры, помогать детям. В следующем году эта программа, безусловно, расширится", - сказала она на пленарном заседании форума.

Третий Всероссийский форум "серебряных" волонтеров (добровольцы старшего возраста - свыше 50 лет) проходит в Уфе 1-2 октября, в нем участвуют свыше 500 добровольцев из разных регионов страны. Во время встреч с экспертами, проведения круглых столов и мастер-классов участники получат тематические навыки и компетенции, а также разработают траекторию развития системы наставничества в России.

Благотворительный фонд "Память поколений" - некоммерческая организация, оказывающая адресную высокотехнологичную помощь взрослой категории граждан - ветеранам боевых действий. Основан в июне 2015 года, президент фонда - Валентина Терешкова.

Указом президента РФ 2018 год объявлен в стране Годом добровольца.

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