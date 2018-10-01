Минздрав настаивает на сохранении ограничения продажи алкоголя в ночное время

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Минздрав России считает, что для снижения потребления алкоголя необходимо продолжать реализацию государственной политики по ограничению доступности алкогольной продукции и недопущению ослабления законодательства в сфере оборота алкогольной продукции. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе ведомства.

Ранее газета "Коммерсант" писала, что Минпромторг предлагает разрешить продажу пива в алюминиевых банках ночью, а также в ларьках и киосках для поддержки компании "Русал" Олега Дерипаски, единственного производителя алюминия в России. "Русал" отрицает причастность к инициативе. Минпромторг сообщил, что получил от представителей торговой отрасли предложение о продаже пива в алюминиевых банках ночью, но соответствующий законопроект еще не разработан и не обсуждается с представителями других ведомств.

"Минздрав России считает, что для снижения потребления алкоголя необходимо продолжать реализацию государственной политики по ограничению доступности алкогольной продукции и недопущению ослабления законодательства в сфере оборота алкогольной продукции", - говорится в сообщении Минздрава.

Кроме того, ведомство планирует в рамках приоритетного проекта "Укрепление общественного здоровья" коммуникационную компанию, направленную "на снижение масштабов злоупотребления алкоголем различными группами россиян".

Запрет на продажу пива в нестационарных торговых точках, а также в ночное время действует в России с 2013 года.