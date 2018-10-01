Рособрнадзор в октябре проведет исследование компетенций 18 тыс. учителей из 45 регионов

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Рособрнадзор проведет исследование компетенций учителей в октябре текущего года, участие в котором примут 18 тыс. учителей из 45 российских регионов. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

"Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки в октябре текущего года проведет всероссийское исследование компетенций учителей, в котором примут участие порядка 18 тыс. педагогов из 45 регионов", - сообщили в пресс-службе Рособрнадзора.

В ней добавили, что в регионах организуют площадки, где учителя будут выполнять специальные задания по материалам, разработанным на федеральном уровне. Педагоги примут участие в исследованиях по дисциплинам, которые они преподают в школах: русскому языку и литературе, математике и информатике, истории, обществознанию, экономике, праву, предметам "Россия в мире", "Родной язык и родная литература", "Основы духовно-нравственной культуры народов России". Также наряду с заданиями диагностической работы в рамках исследования учителям предстоит ответить на вопросы анкеты. Результаты учителей будут исследоваться в зависимости от типа школы, размера населенного пункта, стажа, возраст учителя и других характеристик.

"Проводимые исследования компетенций учителей дополняют систему оценки качества образования обучающихся и станут еще одним направлением работы по формированию единого образовательного пространства", - цитирует пресс-служба замруководителя Рособрнадзора Анзора Музаева.

В ведомстве добавили, что на 2019 год запланировано продолжение исследований для учителей географии, физики, химии, биологии, естествознания, экологии, физической культуры, иностранного языка, основ безопасности жизнедеятельности, искусства и технологий. В них прогнозируется участие уже 40 тыс. педагогов из 70 регионов.

"В дальнейшем оценка компетенций учителей должна стать одним из элементов национальной системы профессионального учительского роста, которую сейчас разрабатывает Минпросвещения РФ по поручению президента России. На основе результатов оценки уровня профессиональных компетенций можно будет выстроить систему повышения квалификации педагогов, а значит - совершенствовать качество школьного образования в стране", - заключили в пресс-службе.