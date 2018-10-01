ОП открыла горячую линию по теме реализации новых правил подтверждения инвалидности

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Общественная палата (ОП) РФ запустила горячую линию по вопросам реализации новых правил подтверждения инвалидности. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ОП РФ, поступившем в ТАСС в понедельник.

"1 октября Общественная палата РФ запустила горячую линию по вопросам доступности и качества работы учреждений системы медико-социальной экспертизы при инвалидности, которая будет принимать обращения и отвечать на вопросы граждан на протяжении трех месяцев", - сказано в сообщении.

Как напомнила зампредседателя комиссии ОП РФ по социальной политике, трудовым отношениям, взаимодействию с профсоюзами и поддержке ветеранов Екатерина Курбангалеева, слова которой приводятся в сообщении, в марте текущего года правительством РФ было принято постановление об изменениях в правилах признания лиц инвалидом. "Касается оно двух базовых аспектов: в отношении детей появился конкретный список диагнозов, при которых инвалидность дается при первичном освидетельствовании до 14 или 18 лет, и изменений индивидуальной программы реабилитации и абилитации инвалидов", - пояснила она.

"Наша задача теперь - посмотреть правоприменительную практику, нам важно знать, как на местах это работает, потому что, судя по отдельным звонкам и жалобам, которые поступают в нашу комиссию, законодательные изменения работают не в полной мере", - пояснила она.

Граждане, которые столкнулись с неэффективной работой учреждений медико-социальной экспертизы, могут обратиться по телефону горячей линии: +7 (800) 737-77-66, звонок из любого региона России бесплатный. Ориентировочный срок получения ответа на обращения от семи до 10 рабочих дней.