РПЦ начала прием заявок на конкурс проектов помощи беременным и многодетным матерям

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Синодальный отдел по благотворительности на конкурсной основе распределит 38 млн рублей, собранных летом текущего года в приходах Русской православной церкви (РПЦ) на поддержку инициатив по профилактике абортов, помощи беременным женщинам и многодетным матерям, попавшим в трудную жизненную ситуацию. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба Синодального отдела.

"С каждым годом количество совершаемых абортов в России сокращается, однако эта цифра все равно остается ужасающей. Огромного количества абортов могло бы не произойти, если бы женщине, находящейся в ситуации выбора, вовремя оказали поддержку и помощь. Мы надеемся, что благодаря нашему конкурсу в каждом регионе России появятся церковные проекты по профилактике абортов и поддержке матерей с детьми. Если такие проекты уже имеются, то с помощью конкурса их можно будет расширить", - приводятся в сообщении слова руководителя направления защиты материнства Синодального отдела по благотворительности Марии Студеникиной.

Победители конкурса смогут получить до 450 тыс. рублей на закупку оборудования для консультационного кабинета, мебели и вещей для центров гуманитарной помощи или приютов, на зарплату специалистам и т. д. Заявки в рамках конкурса принимаются до 26 ноября. Подробная информация и положение о конкурсе опубликованы на официальном сайте Синодального отдела по благотворительности.

Второй общероссийский сбор средств на помощь женщинам в кризисной ситуации прошел 3 июня по благословению Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. В рамках конкурса будет распределено 38 млн рублей. По итогам 2016 года, когда прошел первый сбор средств, было создано 100 новых церковных центров гуманитарной помощи в 89 епархиях. В них беременные и женщины с детьми в кризисной ситуации могут бесплатно получить кроватки, коляски, предметы гигиены, продукты, одежду для себя и для ребенка.

При участии РПЦ в России создано 57 приютов для беременных и женщин с детьми, 56 из них появились за последние семь лет. Также в стране работают свыше 160 церковных центров гуманитарной помощи, 100 из них были созданы за последние два года.