Тульская область подарила КБР медицинское оборудование на 9 млн рублей

НАЛЬЧИК, 1 октября. /ТАСС/. Министр здравоохранения Тульской области подарил Детской клинической больнице Кабардино-Балкарии (КБР) сертификат на покупку барокамеры, сообщили в пресс-службе Минздрава региона.

"Министр здравоохранения Тульской области Андрей Третьяков вручил Марату Хубиеву [глава Минздрава КБР] сертификат на девять млн рублей для приобретения барокамеры, которая незаменима при лечении пострадавших от отравлений, ожогов, для реабилитации после операций", - сообщили в ведомстве, отметив, что оборудование будет размещено в республиканской детской клинической больнице в городе Нальчике.

"Марат Хубиев выразил глубокую благодарность коллеге за такой ценный для детской больницы подарок. В ходе дальнейшего общения министры обсудили ряд вопросов, касающихся особенностей организации здравоохранения в регионах, наметили пути сотрудничества", - добавили в пресс- службе.

Делегация Тульской области побывала в КБР с рабочим визитом и посетила предприятия АПК республики, детскую академию творчества "Солнечный город" и Перинатальный центр. "Визит предполагает дальнейшее тесное взаимодействие двух регионов и совместную реализацию крупных инвестиционных проектов республики", - пояснили в Минэкономразвития КБР.

В июле 2018 года делегация КБР также посетила с рабочим визитом Тульскую область. В ходе визита была организована презентация экономического и инвестиционного потенциала двух субъектов, посещение ведущих предприятий области, подписана "дорожная карта" по реализации Соглашения о сотрудничестве между Кабардино-Балкарской Республикой и Тульской областью, заключенного в рамках Российского инвестиционного форума "Сочи-2018".