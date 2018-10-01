ОП РФ за полгода насчитала в России 35 крупных эпизодов травли детей в интернете

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Мониторинговый центр Общественной палаты (ОП) РФ "Безопасность 2.0" за период с марта по сентябрь 2018 года зафиксировал в России 35 получивших общественный резонанс случаев массовой травли детей в интернете. Об этом сообщила в понедельник ТАСС председатель комиссии ОП по развитию общественной дипломатии, гуманитарному сотрудничеству и сохранению традиционных ценностей Елена Сутормина.

"Мониторинговым центром ОП РФ "Безопасность 2.0" впервые проведен анализ информационного пространства российского сегмента интернета, по итогам которого за период с марта по сентябрь 2018 года было выявлено 35 эпизодов травли детей в интернете в 21 субъекте России из 85, получивших широкое распространение в социальных сетях и обративших на себя внимание региональных СМИ", - рассказала Сутормина.

По ее словам, случаи так называемого кибербуллинга выявлены в том числе в Астраханской, Кемеровской, Владимирской, Ленинградской областях, Краснодарском и Приморском краях. "В Сети подобные видео набирают по 500 тыс. и даже по 1 млн просмотров, попадая в топовые региональные и федеральные молодежные сообщества", - отметила Сутормина.

"Основными площадками, на которых появляются подобные видеоматериалы, на сегодняшний день являются "ВКонтакте" и YouTube, однако необходимо отметить, что данные социальные сети также ведут работу по чистке подобного контента и активно сотрудничают с профильными государственными органами, но не настолько оперативно, как хотелось бы", - сказала представитель ОП.

По ее мнению, у государственных органов, в частности Роскомнадзора и ведомств силового блока, должны быть законодательные полномочия для быстрого удаления такого контента из информационного пространства. "Подобные публичные унижения могут нанести существенную травму ребенку и, к сожалению, из-за развития современных технологий могут преследовать него на протяжении очень долгого времени", - заключила член Общественной палаты.

Интернет-травля (кибербуллинг) - намеренные оскорбления, угрозы или сообщение другим компрометирующих данных с помощью социальных сетей, как правило, в течение продолжительного периода времени. Жертвы подобных действий обычно тяжело переживают насмешки.