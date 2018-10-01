В Москве стартовал прием заявок на второй международный конкурс "Мой первый бизнес"

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Организаторы начали прием заявок от школьников для участия во втором международном конкурсе "Мой первый бизнес". Символическую кнопку старта нажали первый заместитель руководителя Администрации президента РФ Сергей Кириенко, основатель благотворительного фонда поддержки образовательных программ "Капитаны" Алексей Нечаев и победители конкурса прошлого года.

Как рассказал журналистам руководитель автономной некомерческой организации "Россия - страна возможностей" Алексей Комиссаров, в конкурсе принимают участие школьники с 5 по 11 классы. "Сбор заявок на участие будет проходить с 1 октября по 10 декабря 2018 года на портале www.kapitany.ru", - добавил он.

"Вы молодые и очень крутые, я вами очень горжусь. У этих ребят есть чему поучиться: самый главный враг, который нужно побороть - это собственный страх и лень. Эти ребятами научились побеждать", - сказал на церемонии открытия Кириенко. "Я вам немножко завидую", - добавил он,

По его словам, в конкурсе будет полезно принять участие не только школьникам, которые намерены стать предпринимателями. "Предпринимательство позволяет попробовать себя в разных ролях", - пояснил Кириенко.

Ели и клип на Youtube как старт для бизнеса

"В 15 лет я пытался продавать наклейки на лепестки роз, бизнес не пошел. Потом я решил выращивать ели. Разработал проект, представил его родителям, они дали стартовый капитал - 20 тыс. рублей", - рассказал ТАСС победитель конкурса прошлого года Вячеслав Мачнев из Оренбурга.

Про его словам, он купил 400 саженцев елок. "Правда пока их везли, больше половины саженцев засохли. То, что доехало, я начал продавать через интернет, продал три елки, потом решил продавать их на базаре", - добавил Мачнев.

"На конкурсе я выиграл грант в 50 тыс. рублей на развитие бизнеса, запустил новое дело по производству мебели. Рассматриваю другие инициативы", - подчеркнул он.

Еще один победитель первого конкурса Егор Ольха из Краснодара рассказал, что его первый бизнес был связан с каналом на Youtube. "На выпускной мы сняли клип - породию на клип "Цвет настроения синий", который набрал 300 тыс. просмотров", - отметил собеседник агентства. После конкурса Ольха реализует проект в сфере киноиндустрии.

"Предприниматель - это творец, он подумал и придумал, придумал про кабанов, придумал про елки. То, что делает предприниматель - это тоже творчество, только кисти другие", - отметил Кириенко.

Более полумиллиона участников

"Ожидается, что в конкурсе примут участие более 500 тыс. человек, в том числе более 50 тыс. школьников из зарубежья. Заявки на участие в конкурсе можно будет подать из 10 стран, в том числе Белоруссии, Украины, стран Балтии, Польши и других государств", - рассказали организаторы.

"В рамках конкурса будут отобраны лучшие проекты по следующим тематическим номинациям: Инновация, Сделай своими руками, YOUTUBE, E-COMMERCE. Новый трек в этом году - "Командный бизнес-проект", отметил в оргкомитете конкурса.

Победители конкурса поборются за более чем 12 тыс. призов, включая: 100 грантов на обучение на факультете бизнеса "Капитаны", 200 путевок в детский центр "Орленок", 70 путевок в образовательный центр "Сириус".

В конкурсе прошлого года приняли участие около 408 тыс. школьников, которые боролись за 10 тыс. призовых мест. Участвовать в конкурсе прошлого года могли только российские школьники из 10 и 11 классов.

Конкурс "Мой первый бизнес" входит в платформу "Россия - страна возможностей", которая была создана в 2017 году как агрегатор образовательных, кадровых и социальных проектов, способствующих самореализации граждан и продвижению общественных инициатив.