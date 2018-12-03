Новый год в юрте: как необычно провести каникулы

Как отметить Новый год - наверное, это самый актуальный вопрос в преддверии праздника. А так как в России новогодние каникулы длятся больше недели, то приходится продумывать досуг на все дни отдыха. Самый простой способ - новогодний стол, телевизор, походы в гости и кино. Однако всегда хочется чего-то необычного. Один из возможных вариантов - совершить небольшое путешествие. Причем уезжать за рубеж не обязательно, найти интересные места можно и недалеко от Москвы.
Самый большой в России этнографический парк-музей "Этномир", расположенный на границе Калужской и Московской областей, уже более 10 лет приглашает отметить новогодние праздники по традициям разных стран и народов мира в подходящей для этого атмосфере. Сюда можно приехать как на один день, так и на несколько: на территории парка-музея работают 11 этнических отелей и гостиниц в стиле русского подворья, украинской мазанки, белорусской хаты и традиционных зданий Центральной и Южной Азии, Индии и Непала. Кстати, с собой можно взять и домашних животных, если их не с кем оставить дома.
Чем заняться в Новый год?
С 29 декабря по 8 января в "Этномире" пройдут новогодние мероприятия для взрослых и детей: интерактивные экскурсии, мастер-классы по изготовлению национальных сувениров, игрушек, украшений на елку. В праздничную программу также включены зимние игры, уличные снежные конкурсы, концертные номера от фольклорных коллективов.
Профессиональные экскурсоводы расскажут гостям парка-музея, в частности, о традициях народов мира. Как отмечают Новый год, почему японцы громко смеются, а в Китае в новогоднюю ночь стараются как можно больше нашуметь, из чего делают праздничное украшение кадомацу и как кукла дарума помогает исполнять самые сокровенные желания. Конечно, не обойдется без древних легенд и поучительных историй. Также можно посетить традиционное жилище кочевников - юрту - и узнать, чем она отличается от других домов коренных народов Сибири: яранги, чума, аила, карамо, урасы и балагана.
Знакомство с Индией начнется с визита в Культурный центр, на территории которого находятся розовый дворец Раджастана, традиционный круглый дом кочевников штата Гуджарат, дом-лодка кашмирцев и другие чудеса, расположенные в 29 индийских штатах. Здесь же можно услышать много интересного про особо почитаемые праздники сбора урожая Вайсаки, победы добра над злом Дивали и праздник воздушных змеев Гуди-падва. Примерка традиционной одежды, знакомство с многочисленными мифами и легендами Индии, традициями кукольных и теневых уличных театров - все это тоже входит в экскурсии по Культурному центру. А внутри здания растет священное дерево Индии - многоствольный баньян, под которым, как верят индийцы, Будда достиг полного просветления, а гости "Этномира" могут загадать желание.
Новый год и Рождество в Европе, Белоруссии и на Украине - отдельный блок тематических экскурсий. Эти праздники можно отметить непосредственно в "Этномире". В Новый год гостей будут развлекать научным шоу с танцевальными и музыкальными номерами, угощать блюдами кухонь народов мира, а закончится праздник ночной дискотекой и салютом. В рождественскую программу вошли традиционные славянские гуляния с ряжеными колядовщиками и святочными гаданиями.
Как в кино
Улица Мира - главная достопримечательность "Этномира". Это выставочный комплекс из 15 павильонов общей протяженностью в 1,5 км. Каждое из строений задумано как отражение культуры и традиций разных регионов мира: Европы, Востока, Азии, Африки, Австралии, Океании и стран Нового Света - Северной и Латинской Америки. Все дома настоящие, построены в натуральную величину - как на съемочной площадке "Мосфильма" или одной из киностудий Голливуда.
На территории этнодворов, представляющих культуру и быт разных народов, открыты рестораны и кафе с национальной кухней, сувенирные лавки. Все это создает ощущение того, что находишься не в 90 км от Москвы, а где-то в холодной Сибири или в жарких субтропиках.
В "Этномире" есть парк динозавров "Эволюция", контактный зоопарк, веревочный городок, питомник хаски. Работает большое количество музеев: Музей кукол народов мира, Музей утюгов, Музей СССР, Музей камней и минералов, Музей под открытым небом "Парк народов Сибири и Дальнего Востока" и необычный Музей русской печи, изюминка которого - самая большая в мире печь размером с трехэтажный дом. Печь работает: на самом деле это пекарня, где по-настоящему выпекают пирожки и хлебобулочную продукцию.
В новогодние каникулы в "Этномире" особенная атмосфера - праздничная и сказочная. Вся территория украшена новогодними елками, из динамиков звучат рождественские песни, а гостей встречают персонажи известных сказок. Что может быть лучше для семейного отдыха?
До этнографического парка-музея можно добраться на любом транспорте: машине, электричке или автобусе. А если планировать поездку заранее, то можно получить скидку на проживание в отелях и входной билет.