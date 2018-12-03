Новый год в юрте: как необычно провести каникулы

В самом большом в России этнографическом парке-музее "Этномир" можно отметить новогодние праздники по традициям разных стран и народов мира

Как отметить Новый год - наверное, это самый актуальный вопрос в преддверии праздника. А так как в России новогодние каникулы длятся больше недели, то приходится продумывать досуг на все дни отдыха. Самый простой способ - новогодний стол, телевизор, походы в гости и кино. Однако всегда хочется чего-то необычного. Один из возможных вариантов - совершить небольшое путешествие. Причем уезжать за рубеж не обязательно, найти интересные места можно и недалеко от Москвы. Самый большой в России этнографический парк-музей "Этномир", расположенный на границе Калужской и Московской областей, уже более 10 лет приглашает отметить новогодние праздники по традициям разных стран и народов мира в подходящей для этого атмосфере. Сюда можно приехать как на один день, так и на несколько: на территории парка-музея работают 11 этнических отелей и гостиниц в стиле русского подворья, украинской мазанки, белорусской хаты и традиционных зданий Центральной и Южной Азии, Индии и Непала. Кстати, с собой можно взять и домашних животных, если их не с кем оставить дома. Чем заняться в Новый год? С 29 декабря по 8 января в "Этномире" пройдут новогодние мероприятия для взрослых и детей: интерактивные экскурсии, мастер-классы по изготовлению национальных сувениров, игрушек, украшений на елку. В праздничную программу также включены зимние игры, уличные снежные конкурсы, концертные номера от фольклорных коллективов.

Профессиональные экскурсоводы расскажут гостям парка-музея, в частности, о традициях народов мира. Как отмечают Новый год, почему японцы громко смеются, а в Китае в новогоднюю ночь стараются как можно больше нашуметь, из чего делают праздничное украшение кадомацу и как кукла дарума помогает исполнять самые сокровенные желания. Конечно, не обойдется без древних легенд и поучительных историй. Также можно посетить традиционное жилище кочевников - юрту - и узнать, чем она отличается от других домов коренных народов Сибири: яранги, чума, аила, карамо, урасы и балагана. Знакомство с Индией начнется с визита в Культурный центр, на территории которого находятся розовый дворец Раджастана, традиционный круглый дом кочевников штата Гуджарат, дом-лодка кашмирцев и другие чудеса, расположенные в 29 индийских штатах. Здесь же можно услышать много интересного про особо почитаемые праздники сбора урожая Вайсаки, победы добра над злом Дивали и праздник воздушных змеев Гуди-падва. Примерка традиционной одежды, знакомство с многочисленными мифами и легендами Индии, традициями кукольных и теневых уличных театров - все это тоже входит в экскурсии по Культурному центру. А внутри здания растет священное дерево Индии - многоствольный баньян, под которым, как верят индийцы, Будда достиг полного просветления, а гости "Этномира" могут загадать желание. Новый год и Рождество в Европе, Белоруссии и на Украине - отдельный блок тематических экскурсий. Эти праздники можно отметить непосредственно в "Этномире". В Новый год гостей будут развлекать научным шоу с танцевальными и музыкальными номерами, угощать блюдами кухонь народов мира, а закончится праздник ночной дискотекой и салютом. В рождественскую программу вошли традиционные славянские гуляния с ряжеными колядовщиками и святочными гаданиями. Как в кино Улица Мира - главная достопримечательность "Этномира". Это выставочный комплекс из 15 павильонов общей протяженностью в 1,5 км. Каждое из строений задумано как отражение культуры и традиций разных регионов мира: Европы, Востока, Азии, Африки, Австралии, Океании и стран Нового Света - Северной и Латинской Америки. Все дома настоящие, построены в натуральную величину - как на съемочной площадке "Мосфильма" или одной из киностудий Голливуда.