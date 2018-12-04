Маленькие зимние путешествия: куда съездить в новогодние праздники на один-два дня

ТАСС рассказывает о пяти музеях, ради которых на каникулах стоит выбраться из Москвы

В Высоковск — посмотреть, как делают стеклянные елочные игрушки Производство стеклянных елочных игрушек в Клинском уезде началось в конце XIX века, когда немецкая традиция наряжать елку на Рождество, заведенная при дворе еще женой императора Николая I Александрой Федоровной, перестала быть забавой лишь богатых дворян, а пошла в народ. В 1880-е годы мастера-кустари стали выдувать стеклянные бусы, чуть позже — игрушки. Спрос на их продукцию увеличился с началом Первой мировой войны, когда на волне патриотизма в России перестали покупать немецкие товары (дворяне до этого заказывали игрушки в Германии). С 1914–1917 годов в Клинском уезде открылись три крупные артели. В середине 30-х, когда советская власть официально разрешила праздновать Новый год и наряжать елку, промысел обрел такой размах, что в Клин и окрестные села стали приезжать журналисты.

Стеклянные игрушки на фабрике "Елочка" в городе Высоковск делают вручную © Сергей Бобылев/ТАСС

В годы Великой Отечественной войны мастера делали медицинские приборы для фронта, но в мирное время вернулись к созданию игрушек. Объединение небольших стеклодувных предприятий Клинского района в фабрику "Елочка" произошло в 70-х годах. С тех пор это одно из крупнейших производств стеклянных елочных игрушек в России. Во время экскурсии на фабрику можно увидеть все процессы изготовления игрушек: от выдувания формы из раскаленной стеклянной трубочки до декорирования в художественной мастерской. За отдельную плату посетители могут самостоятельно расписать игрушку под руководством художника. При фабрике работает магазин игрушек, которые продают по ценам предприятия.

Монтажные елочные игрушки из тонких стеклянных трубочек из коллекции музея "Клинское подворье", 1930-е годы, СССР © Пресс-служба музея "Клинское подворье"

Десять лет назад фабрика "Елочка" открыла в Клину музей "Клинское подворье": в нем представлена коллекция игрушек разных эпох, в том числе ранней советской. Кроме экспонатов посетителям показывают роскошно наряженные елки в разных стилях и коллекцию игрушечных Дедов Морозов советской эпохи. Что еще делать в Клину Сходить в дома-музеи Чайковского, где он прожил последние полгода перед смертью, и Аркадия Гайдара, в котором он написал знаменитые произведения "Чук и Гек" и "Тимур и его команда". Адрес и контакты фабрики "Елочка" Московская обл., Клинский р-н, г. Высоковск, ул. Владыкина, 32Б. Телефон экскурсионного отдела: 8 (49624) 6-24-34. Посещения в декабре — по предварительной записи. Как добраться На автомобиле К северу от столицы по трассе M10 (Ленинградское шоссе) до Клина, затем — по Волоколамскому шоссе и трассе P107 (Малое бетонное кольцо) 12 км до города Высоковск. На общественном транспорте Из Москвы от Ленинградского вокзала на электричке или на автобусе №437 от станции метро "Водный стадион" до Клина, далее на автобусе №51 до остановки "Фабрика". В Переславль-Залесский — посмотреть на старинные паровозы Многие страны мира сохраняют свои узкоколейные дороги и превращают их в достопримечательность. Когда-то именно узкоколейки помогали быстро расти предприятиям, поселкам, городам, ведь их можно было проложить почти где угодно, даже в горах, в отличие от стандартной, более широкой дороги.

"Кукушка" — единственный российский музей, который входит в Европейскую федерацию железнодорожных музеев FEDECRAIL © НП "Переславский железнодорожный музей"

Переславский железнодорожный музей "Кукушка" — одно из немногих мест в России, где можно увидеть еще сохранившиеся поезда узкоколейки. Кукушкой раньше называли поезда для узкой колеи. Музейная железнодорожная ветка осталась от бывшей торфяной узкоколейки — двухкилометровая линия ведет из депо поселка Талицы на Блудово болото, которое Михаил Пришвин описал в сказке "Кладовая солнца".

На путях небольшой станции и в депо размещена коллекция локомотивов, вагонов и различной железнодорожной техники XIX – середины XX веков © НП "Переславский железнодорожный музей"

На путях в музее размещена коллекция локомотивов, вагонов, дрезин и железнодорожной атрибутики. Среди экспонатов — немецкий паровоз завода имени Карла Маркса Гр-269 1950 года, финский Фт-028 1945 года. Есть и дореволюционные экспонаты английского и немецкого производства. Три паровоза, два мотовоза и несколько вагонов восстановлены до рабочего состояния. На дрезине за дополнительную плату можно даже покататься (в плохую погоду движение дрезины отменяется). Что еще делать в Переславле-Залесском Посмотреть древние соборы и монастыри, которыми славится этот город Золотого кольца, заглянуть в маленькие музеи утюга и радио, умыться в источниках святого Никиты Столпника и святой Варвары, попробовать воду ключа Гремяч, к которому приезжали Шаляпин, Серов и Коровин. И конечно, полюбоваться видами Плещеева озера, где когда-то юный Петр I размещал свою потешную флотилию. Адрес и контакты музея "Кукушка" Ярославская обл., Переславский р-н, пос. Талицы, ул. Лесхозная, 1, Переславский железнодорожный музей. Телефон: 8 (48535) 4-94-79. Как добраться На автомобиле По Ярославскому шоссе (трасса М8) до Переславля-Залесского (около 120 км от Москвы), далее — до поселка Талицы. Подробная схема проезда приведена на сайте музея. На общественном транспорте От Щелковского автовокзала на автобусе до Переславля-Залесского, затем на автобусе, следующем в Углич или в Нагорье, доехать до села Купанское, оттуда пешком (2 км) или на такси добраться до поселка Талицы. В Сергиев Посад — сделать карамель и ощутить атмосферу старинной кухмистерской В 1862 году в Сергиев Посад проложили железную дорогу, и в городок тут же стали стекаться паломники, держащие путь к месту упокоения православного святого Сергия Радонежского — в Троице-Сергиеву лавру. Резко увеличился спрос на недорогую еду и доступные номера в гостиницах. В городе стали открываться новые трактиры, съестные лавки и кухмистерские. А в них появлялись новые приспособления для работы на кухне, заказанные из Европы, — прародители современных кухонных гаджетов были призваны ускорить и облегчить работу кухаркам. Эту историю решила осмыслить владелица нескольких кафе в Сергиевом Посаде и открыла в 2018 году музей, в котором воссоздала интерьеры и быт кухни конца XIX века: вещи преимущественно оригинальные, старинные. Здесь можно увидеть мебель, медную посуду, маслобойки, старинные миксеры, коллекцию чугунных печей и поваренные книги той эпохи.

Во время театрализованной экскурсии посетителям кухмистерской предлагают чай из самовара с монпансье. Желающих научат готовить домашнюю карамель на мастер-классе © Музей "Сергиевская кухмистерская"

Гостей встречают барышни в платьях на кринолинах (не каждый день увидишь таких экскурсоводов), которые превращают свой рассказ в театрализованное действие. В программе — чаепитие с ландринами (леденцами-монпансье, иными словами), а желающие могут пройти мастер-класс по приготовлению домашней карамели. Тех, кто не наестся, накормят в одноименном кафе, которое расположено по соседству с музеем.

В "Сергиевской кухмистерской" гостям показывают кухонные "гаджеты" конца XIX века: маслобойки, кофемолки, миксеры, а также коллекцию старинных чугунных плит © Музей "Сергиевская кухмистерская"

Что еще делать в Сергиевом Посаде Посетить одну из главных святынь русских православных — Троице-Сергиеву лавру — и не столь "программное", но не менее красивое место — Гефсиманский Черниговский скит, где похоронен русский философ Василий Розанов. Стоит спуститься в нижний, подземный храм, чтобы увидеть древние пещеры и источник. А после — пойти на экскурсию в Музей игрушки, собрание которого включает кукол и солдатиков детей последнего российского императора, макет 30-х годов ЦПКиО имени Горького в Москве, старинные русские народные и советские игрушки. Адрес и контакты "Сергиевской кухмистерской" Московская обл., г. Сергиев Посад, ул. Карла Маркса, 7. Телефон экскурсионного отдела: 7 (919) 767-39-05. Как добраться На автомобиле



Из Москвы по Ярославскому шоссе до Сергиева Посада, далее по проспекту Красной Армии до улицы Маркса (ориентир — лавра). На общественном транспорте



Из Москвы от Ярославского вокзала на электричке или на автобусе №388 от метро "ВДНХ" до Сергиева Посада. Затем на любой маршрутке, идущей в центр, до остановки "Центр" (находится в нескольких десятках метров от лавры). В Истру — посмотреть один из самых современных музеев России "Новый Иерусалим" входит в список 50 крупнейших музеев России: в его собрании — богатые коллекции древних икон, церковной утвари времен патриарха Никона, уникальные печатные и рукописные книги. В музее хранятся полотна Айвазовского, Шишкина, Саврасова, Рокотова, Левитана, графики Пабло Пикассо.

Здание музея "Новый Иерусалим" построено в стиле хай-тек по проекту архитектора Василия Лукомского © Михаил Почуев/ТАСС

Музей был основан в 1920 году в помещениях закрытого Ново-Иерусалимского монастыря, и только в 2009-м, после возвращения монастыря верующим, было начато строительство нового современного корпуса площадью почти 30 тыс. кв. м для постоянной экспозиции. Здание в стиле хай-тек само по себе стало достопримечательностью Истринского района с момента открытия в 2014 году. Сложность при строительстве состояла в том, что музей находится в охранной зоне, но архитектор Василий Лукомский сумел вписать трехэтажное здание в природный ландшафт, не исказив его. В оснащении музея использованы технологии мультимедиа: например, на первом этаже есть "умная" стена, которая позволяет сразу четырем посетителям получить информацию о музее при входе в него.

Собрание иконописи музея "Новый Иерусалим" включает в себя более 300 памятников XVI–XIX веков © Пресс-служба музея "Новый Иерусалим"

В музее работают также реставрационный центр, архив, детский интерактивный центр, кафе, книжный магазин. Что еще делать в Истре Посетить Ново-Иерусалимский монастырь, основанный патриархом Никоном в 1656 году. Отправиться в вертолетный центр "Хелипорт" в Истре и посмотреть на красоты города и окрестностей с высоты нескольких сотен метров. Адрес и контакты музейно-выставочного комплекса "Новый Иерусалим" Московская обл., Истринский р-н, г.п. Истра, г. Истра, Ново-Иерусалимская наб., 1. Телефон для справок: 7 (498) 314-02-36, экскурсионный отдел: 7 (498) 314-02-30. Как добраться На автомобиле



От Москвы по Волоколамскому шоссе, 41 км от МКАД, перед Ново-Иерусалимским монастырем поворот направо (Бужарово), через 500 м — поворот налево; либо по Новорижскому шоссе, 47 км — съезд на трассу А107 в сторону Ленинградского шоссе, через 9 км поворот налево в сторону города Истра, далее 7 км по Волоколамскому шоссе, поворот направо (Бужарово), через 500 м — поворот налево к музею "Новый Иерусалим". На общественном транспорте



Из Москвы на электричке от Рижского вокзала до станции "Истра", далее пересадка на автобусы маршрутов №32, №33 до остановки "Теплица" или на автобусы маршрутов №4, №40, №46, №48 до остановки "Музей", далее 10–15 минут пешком в сторону Бужарово. На автобусе №372 от метро "Тушинская" до станции "Истра", далее пересадка на автобусы маршрутов №32, №33 до остановки "Теплица" или на автобусы маршрутов №4, №40, №46, №48 до остановки "Музей", далее 10–15 минут пешком в сторону Бужарово. В Вятское — увидеть одну из самых красивых деревень России В 30 км от Ярославля находится старинное купеческое село Вятское, входящее в список проекта "Самые красивые деревни и городки России". В регалиях есть и титул лучшего музея России, полученный в 2015 году на фестивале "Интермузей".

В конце XIX века село было центром местной торговли мукой, изделиями мануфактуры, галантереей. Славилось оно и своими солеными огурцами, которые были столь хороши, что экспортировались в Швецию и Швейцарию и поставлялись к императорскому столу. Купцы не жалели денег не только на благоустройство Вятского (например, мостовая здесь была замощена камнем, что не всегда встречалось даже в городах) и строительство трактиров и гостиниц, но и на открытие школы, библиотеки, богаделен. В XX веке к архитектурному и историческому наследию Вятского отнеслись не слишком бережно: в новое тысячелетие село вступило полуразрушенным. С 2005 года в Вятском началась реставрация исторических памятников. Сейчас здесь восстановлены бывшие купеческие и крестьянские дома, чайные и трактиры, богадельня (всего 32 исторических объекта культурного наследия из 53). Работают рестораны, кафе, гостиницы, культурный центр, десять музеев. Среди них есть музеи "Банька по-черному", "Страницы истории печатного дела", Музей вятского торгующего крестьянина и даже Музей русской предприимчивости, в котором хранится коллекция музыкальных звуковоспроизводящих инструментов: шкатулок, шарманок, симфонионов, граммофонов, фисгармоний, а еще механический орган братьев Бруггеров и органола.