Авиакомпания "ИрАэро" запустит утренний рейс из Нальчика в Москву

НАЛЬЧИК, 30 ноября. /ТАСС/. Аэропорт Нальчика запускает рейс с ранним вылетом в Москву. Полеты будет осуществлять авиакомпания "ИрАэро" на комфортабельных Sukhoi Superjet 100, сообщается в пятницу в аккаунте авиаузла в Instagram.

"На протяжении многих лет в аэропорту Нальчика не было авиарейса с ранним вылетом из Нальчика и вечерним прилетом в Нальчик. И вот, наконец, мы рады сообщить вам, что с 11 декабря авиакомпания "ИрАэро" на своих новых комфортабельных Sukhoi Superjet 100 открывает такой рейс. Вылет из Нальчика в 7:30, вылет из Внуково в 21:00", - говорится в сообщении.

Полеты из Внуково будут осуществляться по вторникам, средам и четвергам, из Нальчика - по средам, четвергам и пятницам.

Согласно расписанию рейсов, опубликованных на сайте аэропорта Нальчика, в настоящее время из столицы КБР можно попасть в Москву вечерним рейсом ежедневно в аэропорт Шереметьево. Полеты осуществляет компания "Аэрофлот". Есть прямое авиасообщение с Санкт-Петербургом, полеты выполняет авиакомпания Nordavia два раза в неделю по вторникам и субботам.