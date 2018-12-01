Косачев: Буш-старший искренне желал наладить отношения с Россией

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Бывший президент США Джордж Буш - старший, умерший 30 ноября, искренне хотел наладить отношения с СССР, а затем и с Россией. Такое мнение выразил в субботу глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.
"Полагаю, Буш был вполне искренним в своем стремлении наладить хорошие отношения с СССР, а затем и с Россией. Именно при нем в 1991 году был подписан Договор о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений (СНВ-1), а в 1993 году и СНВ-2", - написал Косачев на своей странице в Facebook.
Он напомнил, что в феврале 1992 года в ходе встречи Буша с Борисом Ельциным, который тогда занимал пост президента РФ, стороны сделали историческое заявление о том, что больше не считают друг друга потенциальными противниками. "Это считалось окончательным прекращением холодной войны между нашими странами. На этом фоне легко увидеть, как далеко мы откатились сегодня от "эпохи Буша", - указал сенатор, отметив, что с Бушем-старшим, прежде всего, ассоциируется период окончания холодной войны, период, который стал "максимальным пиком доверия между двумя странами".
Косачев также подчеркнул, что Буш-старший был интересной личностью. "Фронтовик, в 17 лет самый молодой летчик военно-морской авиации США, совершивший 58 боевых вылетов, в одном из которых был сбит и чудом уцелел, он и в 75 прыгал с парашютом", - отметил парламентарий, добавив, что Буш в период своего президентства провел победоносные военные операции в Панаме, на Филиппинах и в Кувейте.
"Но его подвела - как это часто бывает в США - экономика, поэтому в 1992 году его сменил Билл Клинтон. В целом явно не худший президент США в контексте наших двусторонних отношений. Таким его и запомним", - написал глава международного комитета СФ.