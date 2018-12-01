Косачев: Буш-старший искренне желал наладить отношения с Россией

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Бывший президент США Джордж Буш - старший, умерший 30 ноября, искренне хотел наладить отношения с СССР, а затем и с Россией. Такое мнение выразил в субботу глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.

"Полагаю, Буш был вполне искренним в своем стремлении наладить хорошие отношения с СССР, а затем и с Россией. Именно при нем в 1991 году был подписан Договор о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений (СНВ-1), а в 1993 году и СНВ-2", - написал Косачев на своей странице в Facebook.

Он напомнил, что в феврале 1992 года в ходе встречи Буша с Борисом Ельциным, который тогда занимал пост президента РФ, стороны сделали историческое заявление о том, что больше не считают друг друга потенциальными противниками. "Это считалось окончательным прекращением холодной войны между нашими странами. На этом фоне легко увидеть, как далеко мы откатились сегодня от "эпохи Буша", - указал сенатор, отметив, что с Бушем-старшим, прежде всего, ассоциируется период окончания холодной войны, период, который стал "максимальным пиком доверия между двумя странами".