Кавминводы готовят предложения по совершенствованию закона о курортном сборе

ПЯТИГОРСК, 1 декабря. /ТАСС/. Города-курорты Кавказских Минеральных Вод анализируют проблемы внедрения курортного сбора и готовят свои предложения по совершенствованию законодательства по итогам первого года работы эксперимента. Как рассказал в субботу ТАСС глава Железноводска Евгений Моисеев, одно из основных - ликвидация недобросовестной конкуренции.

В июле 2017 года в России был принят закон о введении курортного сбора, который предусматривает введение в экспериментальном режиме в 2018-2022 годах сбора с туристов за пользование курортной инфраструктурой в Алтайском, Краснодарском, Ставропольском краях и в Крыму. С 1 мая эксперимент стартовал в Алтайском и Ставропольском краях, с 16 июля - в Краснодарском крае, в Крыму действие эксперимента начнется с 1 мая 2019 года. На Ставрополье сбор с мая введен в четырех городах-курортах - Ессентуках, Железноводске, Кисловодске и Пятигорске.

"Механизм сбора работает, санатории прекрасно справляются, но у частных квартиросдатчиков сохранилась возможность уклоняться от уплаты курортного сбора. Мы выходили с инициативами, обсуждали этот вопрос с краевыми депутатами. Надеемся, что будут инициированы поправки в федеральное законодательство, которые позволят уравнять права всех участников процесса сдачи жилья", - рассказал Моисеев.

По его словам, сегодня частный владелец квартиры может сдавать ее в наем без всяких разрешений. А курортный сбор обязан собирать с отдыхающих и уплачивать в бюджет только предприниматель или юридическое лицо, которое предоставляет жилье в наем. "Был пример, когда владелец гостевого дома на 20 койко-мест отказался уплачивать курортный сбор, поскольку является частным лицом", - рассказал Моисеев.

Глава города отметил, что в частном секторе Железноводска на сегодня порядка шести тысяч койко-мест единовременно и около 1,5 тыс. человек в высокий сезон там проживают. "Конечно, это значительный доход для жителей. Но возникает и недобросовестная конкуренция, потому что здравницы, их отдыхающие, курортный сбор платят, а частный сектор - нет", - сказал он.

"Мы создаем курорт мирового уровня и все размещения должны быть легальны, поскольку регистрация отдыхающих - это еще и вопрос безопасности. Проблема есть, она озвучена, и надеюсь будет решена", - говорит Моисеев.

О курортном сборе

Как сообщалась, города Кавказских Минеральных Вод с начала действия эксперимента в мае этого года уже собрали 142 млн рублей курортного сбора, это почти 80% запланированного по итогам 2018 года. Курортный сбор составляет 50 рублей в день с человека, всего планируется получить в этом году около 183 млн рублей.

На эти средства в Железноводске недавно открыт после реконструкции Лермонтовский терренкур. Ведется благоустройство части парка "Цветник" в Пятигорске и прогулочных зон на улицах Урицкого и Коминтерна в Кисловодске, а также скверов с памятниками Ксении Ге и Дмитрию Тюленеву на Курортном бульваре в Кисловодске. Также идут работы по реконструкции партерной группы возле Курортного парка в Ессентуках.

Курорты Ставрополья лидируют по объемам поступлений курортного сбора среди регионов-участников эксперимента по развитию курортной инфраструктуры. С начала действия эксперимента в мае 2018 года, в трех субъектах РФ собрано около 256 млн рублей.