Пути реализации Парижского соглашения обсудят в Польше участники форума ООН по климату

КАТОВИЦЕ /Польша/, 2 декабря. /ТАСС/. Всемирная конференция ООН по вопросам изменения климата начинается в воскресенье в польском городе Катовице.

В рамках форума пройдет 24-я сессия Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP-24), 14-я встреча сторон Киотского протокола (CMP-14) и конференция подписантов Парижского соглашения (СМА-1).

Для участия в форуме в город на юге Польши съезжаются около 30 тыс. делегатов из 200 стран. Среди высокопоставленных гостей - президент Словении Борут Пахор, президент Швейцарии Ален Берсе, государственный секретарь Ватикана Пьетро Паролин, премьер-министр Нидерландов Марк Рютте. Ожидается визит голливудского актера Леонардо ди Каприо и бывшего губернатора Калифорнии Арнольда Шварцнеггера. Россию в первые дни конференции будет представлять министр природных ресурсов и экологии РФ Дмитрий Кобылкин.

В воскресенье в ходе конференции будут обсуждаться технические детали ее проведения, состоятся первые рабочие сессии, а на понедельник запланированы торжественное открытие форума и выступления на высоком уровне с участием глав делегаций.

Конференция проходит под эпиграфом "От черного к зеленому", который символизирует переход от загрязнения окружающей среды к использованию зеленых технологий, ориентированных на защиту климата. До 14 декабря участники должны решить, как к этому прийти.

Цели конференции

Участники сессии продолжат обсуждать дальнейшую судьбу Парижского соглашения по климату, которое было подписано 12 декабря 2015 года во французской столице. Государства, ратифицировавшие этот документ, условились не допустить повышения средней температуры на планете к 2100 году более чем на 2 градуса Цельсия по сравнению с доиндустриальной эпохой. В прошлом году серьезным ударом стало решение президента США Дональда Трампа выйти из соглашения, поскольку оно, по его мнению, тормозит развитие американской экономики.

Власти Польши рассчитывают на то, что в ходе СОР-24 участникам удастся выработать методы реализации заключенных в Парижском соглашении целей. Они планируют принять дорожную карту, пакет мер по имплементации соглашения, а также согласовать способы финансирования действий, направленных на защиту окружающей среды.

Секретариат Рамочной конвенции ООН по изменению климата поддерживает эти цели. "Парижское соглашение дает нам исторический план действий по вопросам изменения климата и строительства лучшего будущего для всех. Сейчас на СОР-24 нам предстоит принять основные положения имплементации Парижского соглашения, чтобы обратить его к реальности и разблокировать конкретные шаги по защите климата, - написал секретариат в своем официальном Twitter. - Достижение целей Парижского соглашения все еще возможно, но все действующие лица должны участвовать в их претворении в жизнь".

Ожидания РФ

Российская сторона ждет от конференции в Катовице прежде всего конструктивного диалога. "Ожидаем, что будет принят в окончательном виде Свод правил по реализации Парижского соглашения. Уверен, правила должны быть четкими, понятными и не допускающими двойного толкования. Было бы правильным, если решением Конференции будут определены также дальнейшие планы и задачи работы на климатическом треке на ближайшие один-два года", - отметил глава Минприроды РФ в комментарии для ТАСС.

"Перед участниками конференции, на мой взгляд, стоит задача не допустить эскалации спора между развивающимися и развитыми странами - членами климатической Конвенции вокруг Свода правил реализации Парижского соглашения. Дальнейшее обострение дискуссии может сказаться негативно. Надеюсь, все пройдет в созидательном ключе", - добавил он.

Сложные переговоры

Президент Польши Анджей Дуда в ходе одного из последних выступлений, посвященных предстоящей конференции, признал, что "переговоры во время катовицкой встречи будут сложными". По его словам, многие считают, что достижение итогового соглашения "будет крайне сложной задачей".

Несмотря на такой осторожный пессимизм, польские власти рассчитывают на успех. "Стороны приезжают в Катовице с желанием достичь соглашения", - сказал заместитель министра окружающей среды Польши Михал Куртыка, который будет председателем конференции. "Перед нами будет большой документ, представляющий собой имплементацию Парижского соглашения. Мы сейчас обсуждаем, как заключенные там нормы могут быть реализованы", - пояснил Куртыка.

Пересмотр Парижского соглашения

Пока страны, подписавшие в 2015 году Парижское соглашение, обсуждают пути его реализации, в мире уже появились высказывания о необходимости пересмотра этого документа. В частности, генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш считает, что парижские договоренности по климату должны быть дополнены новыми обязательствами.

По словам генсека ООН, "существовали ожидания, что с принятием Парижского соглашения по климату проблема решена, но это не так". "Соглашение по климату должно быть конкретизировано. Его положения пока не реализуются. И что еще более серьезно, сами парижские договоренности не были достаточными", - подчеркнул Гутерриш.

"Даже при реализации соглашения к концу века температура повысится больше, чем предполагалось. Нам же нужны более сильные обязательства", - заявил он.

При этом принимающая конференцию в этом году Польша, по словам министра окружающей среды республики Хенрика Ковальчика, придерживается позиции, что сейчас не время ставить перед миром новые цели по защите климата. "Давайте сделаем то, что обязались сделать страны в Парижском соглашении", - отметил министр. "Вовлеченность стран показывает, что весь мир активен и амбициозно подходит к вопросам защиты климата, - добавил он. - Мы подчеркиваем, что план сокращения выбросов должен быть реалистичен".

Мнение экспертов

Согласно Специальному докладу, опубликованному по итогам встречи Межправительственной группы экспертов по изменению климата (МГЭИК) в Инчхоне (Республика Корея), ограничение роста температуры на планете на 1,5 градуса (а не на 2 градуса, как предусмотрено Парижским соглашением) позволило бы на 50% уменьшить дефицит водных ресурсов, ожидаемый к 2100 году. Уровень моря может подняться к концу столетия на 26-77 см, если температура вырастет на 1,5 градуса, тогда как при росте на 2 градуса он поднимется на дополнительные 10 см, что крайне негативно скажется на жизни 10 млн человек, живущих в прибрежной полосе, усилив опасность наводнений.

Эксперты пришли к выводу, что к 2030 году необходимо добиться сокращения эмиссии углекислого газа в атмосферу по меньшей мере на 35% по сравнению с 2010 годом, а к 2050 году - добиться нулевых выбросов. Это будет означать, что любые остающиеся выбросы СО2 должны будут уравновешиваться удалением аналогичного количества двуокиси углерода из атмосферы.