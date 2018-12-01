Празднования по случаю 213-й годовщины Аустерлицкого сражения прошли в Чехии

ПРАГА, 2 декабря. /ТАСС/. Памятные мероприятия по случаю 213-й годовщины Аустерлицкого сражения состоялись в субботу в регионе Южная Моравия на юго-востоке Чешской Республики. Об этом сообщил журналистам представитель организационного комитета празднований Мирослав Яндора.

"Кульминацией торжественных мероприятий стало костюмированное театрализованное представление битвы "трех императоров" близ города Славков, немецкое название которого Аустерлиц, - отметил он. - Его участниками стали 733 энтузиаста из военно-исторических клубов Европы". Они были одеты в формы солдат войск российского императора Александра Первого, австрийского императора Франца Второго и Великой армии Наполеона.

Россияне, чехи и австрийцы были в костюмированной наполеоновской армии, а в войсках Александра Первого и Франца Второго присутствовали французы. Участников театрализованного представления объединил общий интерес к военной истории.

После завершения представления состоялся молебен за упокой душ воинов, погибших в Аустерлицком сражении. Он прошел на "Могиле мира" - месте их захоронения. В воздвигнутой здесь часовне покоятся останки русских и французских солдат.

Произошедшее 2 декабря 1805 года близ моравского города Славков сражение стало решающим в войне России и Австрии против Франции. Объединенные русско-австрийские войска потерпели неудачу. Победа досталась Наполеону и почти на 10 лет обеспечила Франции доминирующее положение в Европе.

Союзные войска оказались в окружении французов, от разгрома их спасла отчаянная атака Императорского лейб-гвардии Кавалергардского полка, находившегося в резерве русского командования. Полк понес огромные потери, но прорвал французское кольцо. Российская императорская армия смогла достойно покинуть поля Аустерлица, не сложив оружия перед Наполеоном. В битве погибли и получили тяжелые ранения 6 000 австрийских, 8 400 французских и 20 тыс. русских воинов.