Глава Колумбии выразил соболезнования в связи со смертью Джорджа Буша - старшего

БОГОТА, 2 декабря. /ТАСС/. Президент Колумбии Иван Дуке в субботу выразил соболезнования в связи со смертью 41-го президента США Джорджа Буша - старшего.

"Мы сожалеем о смерти бывшего президента Соединенных Штатов Джорджа Буша - старшего, которого вспоминаем как публичного человека непоколебимой веры и главного героя великих вех в мировой истории. Наши соболезнования его семье и детям, в том числе бывшему президенту Джорджу Бушу - младшему", - написал в своем Twitter Дуке.

Колумбийский министр иностранных дел Карлос Ольмес Трухильо также выразил соболезнования американскому народу в связи со "смертью великого государственного деятеля Джорджа Буша - старшего". "Сегодня мир попрощался с образцовым политиком, эталоном исторических решений и великим человеком в истории международных отношений", - написал глава МИД в Twitter.

41-й президент США Джордж Буш - старший скончался в пятницу на 95-м году жизни. На посту главы государства он провел семь встреч с Михаилом Горбачевым и Борисом Ельциным. Их результатом стало подписание двух договоров о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений (СНВ-1 и СНВ-2). В последние годы Буш-старший страдал болезнью Паркинсона, был вынужден передвигаться в инвалидном кресле.