Российские дипломаты возложили венки к захоронениям русских солдат на северо-востоке Китая

ПЕКИН, 2 декабря. /ТАСС/. Представители дипломатической миссии, Минобороны РФ и Россотрудничества в Китае, а также российские соотечественники возложили в воскресенье венки и цветы к захоронениям неизвестных русских солдат на воинском кладбище "Хуаншань" в Харбине (северо-восточная провинция Хэйлунцзян). В церемонии принял участие генконсул России в Шэньяне (административный центр провинции Ляонин) Сергей Черненко.

Мероприятие организовано в честь отмечаемого 3 декабря в РФ Дня Неизвестного Солдата - даты, призванной увековечить память, воинскую доблесть и бессмертный подвиг российских и советских воинов, погибших в боевых действиях на территории нашей страны или за ее пределами, чьи имена остались неизвестными. День Неизвестного Солдата отмечается с 2014 года в связи с тем, что 3 декабря 1966 года прах неизвестного советского воина, погибшего в Великую Отечественную войну, был перезахоронен в Александровском саду у стен Московского Кремля.

"День Неизвестного Солдата - это не только день памяти героев, погибших в годы Великой Отечественной (Второй мировой) войны, но и дата, объединяющая всех тех, кто пал в бою, пропал без вести во время войн и военных конфликтов, - заявил на церемонии Сергей Черненко. - На воинском захоронении, где мы находимся, покоятся 10 бойцов, имена которых нам не известны. Но мы должны сделать все от нас зависящее, чтобы установить их имена и чтобы добрая память о доблестных воинах, о тех событиях, оставалась незыблемой для будущих поколений, чтобы их подвиг, их жертву помнили вечно".

Дипломатическая миссия РФ и представительство Минобороны России (по организации и ведению военно-мемориальной работы) в КНР при помощи активистов общественных организаций ведут постоянную работу по установлению сведений о погибших российских воинах. Ежегодно устанавливается от 600 до 800 новых имен. Сотни советских солдат и офицеров, павших в 1945 году при освобождении Северо-Востока Китая, как и тысячи военнослужащих, погибших в Русско-японской войне 1904-1905 годов, все еще остаются неизвестными.