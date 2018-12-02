Назарбаев выразил соболезнования Бушу-младшему в связи со смертью отца

АСТАНА, 2 декабря. /ТАСС/. Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев в воскресенье направил телеграмму с соболезнованиями Джорджу Уокеру Бушу с связи со смертью его отца, 41-го президента США, Джорджа Буша - старшего. Об этом сообщила пресс-служба лидера Казахстана.

"Ваш отец был истинным патриотом своей страны и достойно служил ради процветания Америки. Он оставил неизгладимый след в мировой истории как выдающийся государственный деятель, внесший большой вклад в дело окончания холодной войны и сохранения глобальной безопасности. <...> От имени народа Казахстана и от себя лично выражаю соболезнования вам и всему американскому народу", - говорится в телеграмме.

Народ Казахстана всегда будет помнить Джорджа Буша как мудрого политика, который приложил значительные усилия для установления и укрепления двусторонних дружеских отношений, отмечается в послании. "Он был одним из первых лидеров, признавшим нашу независимость. Мы с Джорджем Бушем были добрыми друзьями и часто встречались. Я всегда с теплотой вспоминаю оказанное мне гостеприимство в Техасской резиденции, и особенно в родовом имении в Кеннебанкпорте в 2006 году", - отметил Назарбаев.

Буш-старший скончался в пятницу на 95-м году жизни. В последние годы экс-глава государства страдал болезнью Паркинсона, был вынужден передвигаться в инвалидном кресле. Его сын Джордж Буш - младший был 43-м президентом США, второй сын Джеб Буш занимал пост губернатора Флориды.