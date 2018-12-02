Военно-Грузинскую дорогу открыли для движения после непогоды

ВЛАДИКАВКАЗ, 2 декабря. /ТАСС/. Движение по Военно-Грузинской дороге, запрещенное для большегрузов с 30 ноября из-за непогоды в Грузии, разрешено для всех видов транспорта. Об этом в воскресенье сообщила ТАСС пресс-служба ГУ МЧС по Северной Осетии.

"С 21:00 мск Военно-Грузинская дорога работает в штатном режиме", - говорится в сообщении.

Военно-Грузинская дорога - историческое название транспортной магистрали, проходящей через Главный Кавказский хребет. Трасса ведет из Владикавказа в Тбилиси через перевал Крестовый, в России дорога проходит по территории Северной Осетии. В зимнее время и в межсезонье дорогу часто закрывают из-за непогоды.