Мединский сообщил об обнаружении в архивах доказательств подвига 28 героев-панфиловцев

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Рассекреченные архивные материалы подтверждают подвиг бойцов Панфиловской дивизии в ходе битвы за Москву в ноябре 1941 года, написал министр культуры РФ, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский в статье, опубликованной в воскресенье в "Российской газете".

"Российское военно-историческое общество последние два года вело поиски в архивах. И вот - удача. Осенью 2018 года рассекречено дело под грифом "Смерш" 1942-1944 годов, в котором обнаружены: три новых свидетельства того, что бой 28 панфиловцев был, два новых описания боя, многочисленные подробности обстоятельств вокруг подвига", - рассказал Мединский.

Согласно рассекреченным показаниям бывшего военкома 1075-го гвардейского стрелкового полка Ахмеджана Мухамедьярова, германские войска действительно наступали в районе расположения взвода 4-й стрелковой роты, политруком которой был Василий Клочков.

"В этом направлении против второго взвода двумя эшелонами шли до 50 танков противника. Неравный бой длился 4-5 часов, герои, подпустив танки на близкое расстояние, ручными гранатами и бутылками с горючим подбили и уничтожили 18 танков противника и после того, когда все бойцы этого взвода, 28 гвардейцев-панфиловцев во главе с политруком т. Клочковым были убиты и задавлены танками, противнику удалось прервать линию обороны полка и продвигаться вперед", - приводит Мединский показания Мухамедьярова.

Также министр приводит слова начальника штаба 1075-го полка Андрея Веткова, который заявил, что "массовый героизм, проявленный в бою с немецко-фашистскими танками... под Дубосеково 16 ноября 1941 года, - неопровержимый факт".

По словам Мединского, споры о документальных подтверждениях известных подвигов времен Великой Отечественной войны имеют "смысл не научный, а идеологический".

О панфиловцах

В ноябре 1941 года газета "Красная звезда" опубликовала статьи о бое у разъезда Дубосеково 16 ноября 1941 года, в котором 28 советских солдат из 316-й стрелковой дивизии под командованием генерал-майора Ивана Панфилова остановили наступление превосходящих танковых сил германской армии. Этот бой вошел в историю как "подвиг 28 героев-панфиловцев". Вскоре после окончания войны военная прокуратура пришла к выводу, что изложенная в газете версия событий является вымыслом.

Битва под Москвой, происходившая осенью-зимой 1941 года, является одним из решающих сражений Великой Отечественной войны. В ходе нее Красная армия отразила попытку германской армии захватить столицу и перешла в контрнаступление. Одержав победу под Москвой, советские войска развеяли миф о непобедимости гитлеровской армии.