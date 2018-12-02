Союз журналистов России возмутился публикацией в СМИ данных сотрудника Первого канала

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Союз журналистов России (СЖР) выразит британским коллегам протест в связи с действиями редакции газеты Mail On Sunday, опубликовавшей личные данные корреспондента Первого канала Тимура Сиразиева. Об этом корреспонденту ТАСС заявил секретарь СЖР Тимур Щафир.

"Очевидно, что поступок редакции Mail On Sunday выходит за рамки обычного нарушения правил журналистской этики, являющихся достаточно универсальными, говорящими о недопустимости публикации персональных данных журналиста, а тем более об обвинении его в таких тяжелых преступлениях, как шпионаж без всякого на то судебного или иного юридического обоснования", - сказал собеседник ТАСС.

По его словам, на фоне "истерии, творящейся в британских и западноевропейских СМИ, и разворачивающейся на наших глазах настоящей "охоты на ведьм" в отношении наших журналистов, работающих в регионе, данные действия могут представлять прямую угрозу безопасности Тимура Сиразиева и его группы".

Шафир сообщил, что Союз выразит протест коллегам из Союза журналистов Великобритании и Ирландии, а также попросит их дать оценку подобным действиям британских медиа.

Статья о журналистах Первого канала

В воскресенье газета Mail On Sunday опубликовала статью, в которой сообщила о том, что власти Великобритании заподозрили в шпионаже съемочную группу Первого канала. По данным, полученным газетой от британских военных, 21 ноября корреспондент Первого канала Тимур Сиразиев и его оператор были замечены вблизи базы 77-й бригады британской армии в графстве Беркшир. Газета опубликовала текст армейской инструкции с рапортом об инциденте, в котором говорится, что россиян, представившихся сотрудниками Первого канала, не пустили на базу для подготовки телевизионного сюжета. К документу приложены фото журналистского удостоверения Сиразиева, служебной машины и ее номерного знака с указанием, что этого человека и автомобиль нельзя пускать на территорию каких бы то ни было военных объектов, а при их появлении сотрудники должны срочно вызывать полицию.

Как пишет издание, 77-я бригада - строго засекреченное военное подразделение, специализирующееся на ведении электронной и психологической войны, которое сотрудничает с МИ-5, МИ-6 и Специальной воздушно-десантной службой.

Сам журналист в разговоре с корреспондентом ТАСС заявил, что публикация не соответствует действительности. По его словам, съемочная бригада никуда не пыталась проникнуть и делала репортаж о базе, информация о которой находится в открытом доступе в интернете.