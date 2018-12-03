Москалькова напомнила о необходимости защиты прав инвалидов

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова в Международный день инвалидов напомнила о необходимости защиты их прав. Соответствующее обращение Москальковой опубликовано в понедельник на ее официальном сайте.

"Защита их [инвалидов] прав требует особого внимания - поток обращений в данной области не прекращается никогда. Граждане жалуются на затягивание сроков предоставления технических средств реабилитации и абилитации, трудности, возникающие с получением денежной компенсации и недоступностью "доступной среды". Также важно защитить пациентов, содержащихся в психоневрологических учреждениях, обеспечить их необходимыми лекарствами и достойным уходом", - говорится в обращении омбудсмена.

Москалькова добавила также, что о необходимости создания независимой медико-социальной экспертизы говорится 20 лет, но проблема так и не решена. По словам омбудсмена, это "приводит к многочисленным жалобам, недовольству людей тем, что они не могут оспорить ту группу инвалидности, которую устанавливает ему официально медико-социальная экспертиза".

"Важно привлечь внимание общественности и компетентных органов к вышеупомянутым проблемам, поскольку людям с ограниченными возможностями здоровья жизненно необходимо доброжелательное отношение и поддержка в реализации как больших, так и маленьких планов", - отметила она.

Международный день инвалидов - памятная дата ООН, он установлен резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН в 1992 году с целью привлечения внимания к проблемам инвалидов.