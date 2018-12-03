ОНФ предложил создать интерактивную карту участков, пригодных для размещения мусора

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Активисты Общероссийского народного фронта (ОНФ) выступили с предложением создать онлайн-карту участков, пригодных для организации свалок и объектов по утилизации отходов. Об этом сообщили в понедельник журналистам в пресс-службе движения.

"Мы предлагаем представителям власти, научному сообществу, общественникам создать на федеральном уровне единую интерактивную карту, которая бы объединяла информацию обо всех территориях, которые пригодны для размещения объектов по захоронению и утилизации мусора, а также о тех местах, где это делать недопустимо. Соответствующее обращение о создании карты мы направим в Минприроды России и главам регионов", - приводит пресс-служба движения слова модератора тематической площадки ОНФ "Экология" Дмитрия Миронова.

Он подчеркнул, что учет данных этой карты должен стать обязательным при размещении объектов по захоронению или утилизации мусора.

Миронов пояснил, что на этой карте должно учитываться расположение мусорных полигонов относительно водоемов и грунтовых вод, проходящих на небольшой глубине.