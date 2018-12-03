Шварценеггер обещал сделать все возможное для реализации Парижского соглашения по климату

КАТОВИЦЕ /Польша/, 3 декабря. /ТАСС/. Реализация Парижского соглашения по климату - это цель, к которой должен стремиться каждый житель планеты.
Об этом заявил в понедельник на полях Всемирной конференции ООН по вопросам изменения климата известный актер и политик, бывший губернатор Калифорнии и борец с изменением климата Арнольд Шварценеггер.
"Я сделаю все возможное, чтобы Парижское соглашение было претворено в жизнь", - пообещал он.
"Нам нужны действия", - указал Шварценеггер. "Люди должны понять, насколько это важно. Нужно думать о том, как загрязнение окружающей среды влияет на наше здоровье, на здоровье наших детей, которые заболевают астмой, и многих людей, умирающих из-за загрязнения окружающей среды", - добавил он.
"Нужно собрать вместе не только власти, а всех и каждого - финансовый сектор, промышленность - всех людей на земле", - констатировал Шварценеггер.
Климатическая конференция ООН с участием около 30 тысяч представителей почти 200 стран начала работу в воскресенье. Участники сессии обсуждают пути реализации соглашения, которое было подписано 12 декабря 2015 года в Париже. Государства, ратифицировавшие этот документ, условились не допустить повышения средней температуры на планете к 2100 году более чем на 2 градуса Цельсия по сравнению с доиндустриальной эпохой. В прошлом году серьезным ударом стало решение президента США Дональда Трампа выйти из соглашения, поскольку оно, по его мнению, тормозит развитие американской экономики.