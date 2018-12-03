Граждане КНР первыми смогут оформить таиландскую визу через интернет

БАНГКОК, 3 декабря. /ТАСС/. Услуга получения и оплаты таиландской визы через интернет станет доступна в течение трех лет практически по всему миру. Как сообщил глава департамента консульской деятельности при министерстве иностранных дел Таиланда Чаири Арччананум, граждане КНР станут первыми, кто уже в ближайшее время сможет воспользоваться этой услугой.

По данным газеты The Nation, электронное получение визы позволит иностранным гражданам через интернет подавать документы, заполнять необходимые формы и производить оплату пошлины. С 15 февраля 2019 года сервис будет доступен в Пекине, а с 1 марта - в других городах Китая. Начиная с 1 апреля услуга заработает в Великобритании и Франции. В течение трех лет сервис станет доступен во всех странах, где есть таиландские посольства и консульства.

По информации МИД, в 2017 году более 8 млн иностранцев подали заявки на получение виз в Таиланд, из которых 85% были туристические. Большую часть заявителей составили китайцы.

Что касается оплаты виз, то она будет организована через банк Kasikornbank и сможет осуществляться в 126 валютах. Платежи могут проводиться с использованием кредитных карт и мобильного банка.

Отмена визового сбора

Власти Таиланда согласились временно отменить плату за предоставление виз в размере 2000 батов ($60) для граждан 21 страны, прибывающих в королевства на 15 дней. Теперь обладатели паспортов Андорры, Бутана, Болгарии, Китая, Кипра, Эфиопии, Фиджи, Индии, Казахстана, Латвии, Литвы, Мальдив, Мальты, Мавритании, Папуа - Новой Гвинеи, Румынии, Сан-Марино, Саудовской Аравии, Тайваня, Украины и Узбекистана смогут посещать королевство без оплаты визы.

По некоторым оценкам, благодаря этой инициативе королевство могут посетить до конца 2018 года до 40 млн иностранцев вместо ожидаемых 38 млн.

В конце ноября Ассоциация туроператоров Таиланда предложила правительству продлить временную отмену уплаты визового сбора по прибытии для туристов из 21 страны до конца апреля 2019 года.

Все для туристов

Иммиграционная полиция Таиланда в ближайшее время начнет рассылать иностранцам СМС-оповещения о приближающемся истечении срока действия визы. Служба текстовых уведомлений сначала заработает в восточной провинции Чонбури, где находится курортный город Паттайя, в котором проживает много туристов, в том числе из России. Оповещения будут отправляться только тем, кто указал свой номер телефона во время подачи заявки на получение или продление визы. Услугой смогут воспользоваться туристы и иностранцы, которые имеют разрешение на работу.

В правоохранительных органах уверены, что нововведение сведет к минимуму случаи просрочки иностранцами действия предоставленных им виз. Если временные рамки будут нарушены, то полицейские обещают депортировать нарушителей и запретить им въезд в страну на срок от 5 до 10 лет в зависимости от времени нахождения в королевстве с просроченной визой.