Деньги на ремонт дорог в ЯНАО на 2019 год выделены в полном объеме

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Деньги на строительство и ремонт дорог в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) на 2019 год впервые выделены в полном объеме. Об этом сообщил губернатор региона Дмитрий Артюхов в ежегодном докладе о положении дел в округе.

"Наши трассы должны быть безопасными и качественными, но текущее состояние наших дорог никого не устраивает. <…> Мы с особым вниманием подошли к выделению средств на дорожное строительство и ремонт трасс. Впервые в истории в следующем году деньги на содержание и ремонт улиц заложены в полном объеме. Ссылаться на недофинансирование больше не получится", - сказал он.

Артюхов добавил, что летом 2019 года он планирует совместно вместе с активистами Общероссийского народного фронта (ОНФ) проехать по трассе от Нового Уренгоя до Ноябрьска, чтобы посмотреть, как выполняется ремонт дороги.

"Одна из самых проблемных трасс - это участок от Нового Уренгоя до [поселка городского типа] Коротчаево. Плохое состояние самой дороги накладывается на очень интенсивное движение. В следующем году мы приступим к работам по реконструкции этого участка", - отметил глава региона.