Комиссия кабмина поддержала проект об увеличении количества разрешенного гражданам оружия

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Комиссия правительства по законопроектной деятельности поддержала при условии доработки законопроект, который вдвое - с пяти до десяти единиц - увеличивает количество разрешенного для хранения гражданами гладкоствольного и нарезного оружия, а также сокращает с пяти до трех лет стаж владения гладкоствольным оружием, дающий право на приобретение нарезного. Об этом сообщил во вторник ТАСС один из участников заседания комиссии.

"Правительством РФ законопроект поддерживается при условии его доработки", - процитировал собеседник проект официального отзыва кабмина, который планируется утвердить на его заседании. В то же время в документе касательно именно этой нормы говорится, что "в представленных к законопроекту материалах не приведена достаточная аргументация необходимости сокращения срока непрерывного владения огнестрельным гладкоствольным оружием и увеличения общего максимально возможного количества приобретенного гражданином огнестрельного оружия с пяти до десяти единиц", обратил внимание он.

Кроме того, в комиссии сочли, что с целью сохранения возможности самостоятельной модернизации спортивного оружия его владельцами (изменение эргономики, установка модернизированных элементов, неосновных частей оружия) в связи с изменением правил по стрелковым видам спорта, а также для адаптации спортивного оружия под потребности спортсмена "требуется уточнить предусмотренный законопроектом перечень действий, входящих в понятие "сервисное обслуживание оружия", сказал источник ТАСС.

Как пояснял ранее ТАСС один из авторов инициативы, первый зампред профильного комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Эрнест Валеев, законопроект направлен на расширение возможностей для сбыта оружия производителями, которые столкнулись со сложностями в условиях санкций.

В подготовке данных поправок участвовал крупнейший российский производитель оружия - концерн "Калашников".

Что предлагается

"Охотничье огнестрельное оружие с нарезным стволом имеют право приобретать граждане РФ... имеющие в собственности охотничье огнестрельное гладкоствольное длинноствольное оружие не менее трех лет", - говорится в законопроекте. Аналогичная норма предлагается и по спортивному огнестрельному длинноствольному оружию с нарезным стволом.

По действующему законодательству "общее количество приобретенного гражданином РФ охотничьего огнестрельного оружия с нарезным стволом не должно превышать пять единиц, спортивного огнестрельного оружия с нарезным стволом - пять единиц, огнестрельного гладкоствольного длинноствольного оружия - пять единиц, огнестрельного оружия ограниченного поражения - две единицы, за исключением случаев, если перечисленные виды оружия являются объектом коллекционирования". В соответствующей статье планируется прописать, что владеть можно будет десятью единицами гладкоствольного и нарезного оружия.

Кроме того, согласно законопроекту, компании, занимающиеся производством патронов к оружию, могут получить право приобретать оружие, для которого предназначены эти патроны. "Перечень предприятий, занимающихся производством патронов и имеющих право на приобретение боевого ручного стрелкового оружия, к которому они производят патроны, а также порядок и нормы приобретения указанного оружия определяются правительством РФ", - говорится в тексте.

Также депутаты считают необходимым прописать понятие "сервисное обслуживание оружия". Под ним будет подразумеваться "деятельность юридических лиц, включающая чистку, смазку оружия, регулировку прицельных приспособлений, регулировку ударно-спускового механизма, замену комплектующих деталей оружия, за исключением основных частей огнестрельного оружия, и иные действия, на осуществление которых не требуется получение разрешения или лицензии в соответствии с законом". В случае принятия новые нормы вступят в силу через полгода после официального опубликования.