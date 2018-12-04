Минкомсвязь придерживается минимализма в правовом регулировании интернета

КУРСК, 4 декабря. /ТАСС/. Минкомсвязь РФ не планирует инициировать излишнее правовое регулирование крупных интернет-площадок и социальных сетей, сообщил во вторник на форуме "Медиапрорыв" в Курске замминистра связи и массовых коммуникаций РФ Алексей Волин.

В ноябре Госдума приняла в первом чтении пакет законопроектов о частичной декриминализации статьи 282 Уголовного кодекса РФ ("Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства"), устанавливающей ответственность за экстремизм. Инициативы внес на рассмотрение президент РФ Владимир Путин в начале октября. Председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Леонид Левин выражал надежду, что принятие этих поправок минимизирует случаи привлечения граждан к уголовной ответственности за лайки и репосты.

"Мы придерживаемся теории нормотворческого минимализма. Как министерство мы точно излишнее регулирование в этой области инициировать на будем", - сказал Волин, отвечая на соответствующий вопрос.

Он также отметил, что подход министерства в вопросе правового регулирования сети формируется исходя из понимания, что при регулировании интернета должны действовать законы, в том числе из других сфер. "И есть вторая вещь - это наша принципиальная позиция. Мы не являемся сторонниками того, чтобы на каждый чих придумывать новый закон или новое правило", - подчеркнул Волин.

Форум "Медиапрорыв" для руководителей СМИ, корпоративных пресс-служб и ведомств, журналистов и студентов специализированных факультетов, блогеров проходит на площадке Юго-Западного государственного университета в Курске 4 декабря. В рамках форума запланированы мастер- классы от ведущих журналистов и блогеров, а также экспертов в области digital-СМИ и современных PR-технологий.