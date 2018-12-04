Московский омбудсмен посетит задержанных украинских моряков

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева прибыла в следственный изолятор "Матросская тишина", где посетит задержанных украинских моряков. После этого Потяева поедет в "Лефортово", сообщил ТАСС ее представитель.

"Она сейчас приехала в "Матросскую тишину", после этого посетит "Лефортово", - сказал собеседник агентства.

В воскресенье, 25 ноября, три корабля Военно-морских сил Украины нарушили порядок прохождения военных кораблей через территориальное море РФ при следовании из Черного в Азовское море. Для их принудительной остановки в Керченском проливе было применено оружие. Корабли были задержаны и доставлены в Керчь, по факту нарушения государственной границы РФ возбуждено уголовное дело. Задержанные в ходе инцидента 24 гражданина Украины арестованы до 25 января. Им предъявлено обвинение по части 3 статьи 322 УК РФ "Незаконное пересечение государственной границы РФ", которая предполагает до 6 лет лишения свободы.