Гонконг стал самым посещаемым туристами городом в 2018 году

ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 4 декабря. /ТАСС/. Гонконг занял первое место в рейтинге самых популярных среди путешественников городов мира в 2018 году. Его посетили с начала года 29,8 млн человек, о чем свидетельствуют данные опубликованного во вторник доклада аналитической компании Euromonitor International.

В тройку самых привлекательных туристических направлений также вошли Бангкок (23,7 млн) и Лондон (20,7 млн).

Кроме того, в десятке лидеров оказались Сингапур, азиатская "столица игорного бизнеса" Макао, Париж, Дубай, Нью-Йорк, Куала-Лумпур и соседний с Гонконгом южнокитайский мегаполис Шэньчжэнь.

Москва расположилась на 48-й строчке рейтинга - в текущем году российскую столицу посетили 5,4 млн путешественников. Санкт-Петербург идет на 59-й позиции с показателем почти 4 млн гостей.

Euromonitor International (EI) - британская аналитическая компания, проводящая исследования и анализ продуктов и услуг. Рейтинг самых популярных городов составляется ею ежегодно на основании данных из ста стран мира. Аналитики EI учитывают данные о путешественниках, которые провели в том или ином городе более 24 часов, независимо от цели их визита.