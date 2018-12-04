Дед Мороз из Великого Устюга зажег огни на елке в зоопарке Удмуртии

ИЖЕВСК, 4 декабря. /ТАСС/. Дед Мороз из Великого Устюга в рамках предновогоднего путешествия во вторник побывал в Ижевске и зажег огни на елке в зоопарке Удмуртии, передает корреспондент ТАСС. В зоопарк Дед Мороз прибыл под звон колокольчиков на санях, запряженных белой лошадью в нарядной сбруе.

"Вот уже третий год подряд я отправляюсь в большое предновогоднее путешествие <…> Рад уже который раз быть у вас в гостях ", - сказал Дед Мороз, обращаясь к собравшимся со сцены.

По словам Деда Мороза, в ходе путешествия вместе со своей командой он исполняет желания взрослых и детей, в том числе оказавшихся в непростой жизненной ситуации или с особенностями развития. "Миссия наша очень проста - напомнить о том, что для добрых дел одной новогодней ночи недостаточно. Недостаточно одного месяца и даже двух, поэтому я все раньше и раньше до Нового года отправлюсь по городам и весям", - отметил он.

В честь визита Деда Мороза вход в зоопарк Ижевска на несколько часов был бесплатным. Посмотреть на сказочного волшебника пришли около 1000 человек - дети и родители, для которых команда из Великого Устюга устроила концерт. В завершение праздничной программы Дед Мороз зажег огни на елке, установленной на территории зоопарка, и спел новогоднюю песню.

Как рассказали ТАСС в пресс-службе зоопарка, в подарок питомцам Дед Мороз привез несколько мешков сладкой моркови. Специально для гостя был подготовлен сюрприз - дрессированный морж исполнил на дудочке новогоднюю мелодию. В Удмуртии Дед Мороз будет гостить несколько дней, ожидается, что в конце этой недели он примет участие в седьмом межрегиональном фестивале "Сказочные герои на родине Тол Бабая" (удмуртского Деда Мороза) в Шарканском районе республики.

По данным организаторов, в предновогоднее путешествие Деда Мороза вошли Красноярск, Томск, Барнаул, Кемерово, Новосибирск, Омск, Тюмень, Екатеринбург, Челябинск, Пермь, Казань, Ижевск, Нижний Новгород, Саратов, Краснодар, Воронеж, Тула, Санкт-Петербург, Череповец, Вологда, Ярославль и Москва. Программа в каждом городе включает посещение социальных учреждений и больниц, праздники для жителей города.