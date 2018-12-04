На Арктическом форуме в Петербурге обсудят новую редакцию законопроекта о развитии Арктики

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 декабря. /ТАСС/. Восьмой международный форум "Арктика: настоящее и будущее" начнет работу в Санкт-Петербурге в среду. Центральной темой его первого дня станет обсуждение проекта закона о развитии Арктической зоны России в обновленной редакции, сообщили ТАСС в пресс-службе оргкомитета форума. В настоящее время законопроект проходит экспертизы перед внесением в Госдуму.

"Ключевым вопросом пленарного заседания в первый день форума станет обновленная редакция законопроекта о развитии Арктической зоны Российской Федерации. То есть форум будет открыт дискуссией о правовых основах развития арктических регионов", - рассказали ТАСС в пресс-службе.

Также в ходе форума, организатором которого выступает Ассоциация полярников, будут обсуждаться вопросы защиты экологии северных регионов, развития инфраструктурных проектов, защиты прав коренных народов, молодежной политики в Арктике, подготовки кадров. В работе примут участие около двух тысяч человек из арктических регионов России и более чем двух десятков других стран, в том числе всех стран-участниц Арктического совета. В этом году свои предложения в ходе пленарных заседаний, панельных дискуссий и круглых столов представят свыше 350 спикеров.

"Стратегическое развитие Арктической зоны РФ сегодня базируется на особой роли регионов как центров принятия решений и практической реализации государственной политики. Именно на региональном уровне осуществляется координация взаимодействия федеральной власти, бизнеса и неарктических субъектов как источника технологий и компетенций. Многолетняя практика нашего форума показывает, что все сегменты общества готовы к взаимному конструктивному сотрудничеству, направленному на созидание будущего Арктики", - говорится в приветственном слове президента Ассоциации полярников Артура Чилингарова участникам форума.

По итогам работы планируется сформировать резолюцию форума, которая будет представлена в начале 2019 года.