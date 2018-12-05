Роспотребнадзор не зафиксировал жалоб на завышение цен на такси и каршеринг

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Роспотребнадзор с 5 по 19 ноября провел горячую линию по вопросам пользования такси и каршеринга, которой воспользовались 3,3 тыс. человек. Как сообщается на сайте ведомства, жалобы на необоснованное завышение цены за перевозку в Роспотребнадзор не поступали.

"Специалистами Роспотребнадзора было оказано 3,349 тыс. консультаций для жителей всех субъектов РФ. По телефонам горячих линий было обработано 2,773 тыс. сообщений, 385 консультаций было оказано на личном приеме граждан, 191 обращение поступило в письменном виде <...> На горячую линию Роспотребнадзора не поступали жалобы на необоснованное завышение цены за перевозку", - говорится в сообщении.

Наиболее часто (43% обращений) специалисты Роспотребнадзора консультировали граждан по вопросам правил оказания транспортных услуг. Вопросы и жалобы граждан касались отсутствия информации о перевозчике и отсутствия разрешения на осуществление деятельности по перевозке легковым такси. Также потребителей интересовали их права в случае отказа перевозки в связи с дальностью маршрута или из-за подозрения перевозчика, что пассажир находится в нетрезвом состоянии.

Не меньшая доля вопросов населения касались защиты прав потребителей при пользовании такси (41% обращений). Здесь граждане указывали, что некоторые перевозчики требуют дополнительную плату за предоставление детского удерживающего устройства или за багаж, перевозимый на заднем сидении. Еще 10% обращений была посвящена деятельности агрегаторов такси, а именно качеству и безопасности услуг. Поступили жалобы на грязные салоны машин, грубое поведение сотрудников такси, поднимались вопросы о порядке возврата забытых вещей в салоне такси.

Отдельный блок вопросов и жалоб касался защиты прав потребителей при пользовании каршерингом (6% обращений). Потребителей интересовали вопросы некачественного предоставления автомобиля, порядка предоставления необходимых документов, подтверждающих заключение договора на каршеринг, порядка оставления автомобиля каршеринга в парковочной зоне аэропорта, если клиент улетает в другой регион, порядка оплаты штрафов за нарушения ПДД при пользовании автомобилем каршеринга.

В связи с высокой востребованностью гражданами информации о правах при пользовании услугами такси и каршеринга, а также в связи с высоким туристическим потоком на новогодние праздники Роспотребнадзор повторно запустит горячую линию на трех языка (русский, английский и китайский) с 26 декабря 2018 года по 15 января 2019 года.